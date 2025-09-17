No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Los culpables somos nosotros”: Jorge Arias tras la eliminación de Millonarios

En rueda de prensa, el defensor asumió la autocrítica y admitió que la hinchada está en lo cierto al cuestionar el bajo nivel del equipo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
17 de septiembre de 2025 - 12:40 p. m.
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Jugador de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor)
Foto: El Espectador - José Vargas
Millonarios sumó otro fracaso en este 2025. En la noche del martes, el equipo albiazul quedó eliminado de la Copa BetPlay tras empatar 0-0 con Envigado en el estadio Metropolitano de Techo, resultado que no le alcanzó ni siquiera para forzar los penaltis y que lo dejó fuera de competencia por el 1-0 sufrido en el partido de ida de los octavos de final.

El conjunto capitalino mostró un nivel muy pobre: poco fútbol, escasa actitud y errores constantes.

Perdía balones fáciles, erraba en los pases, los centros terminaban en el costado contrario y los remates se iban desviados. Fue una presentación lamentable, más propia de un equipo amateur, que decepcionó a la hinchada, que volvió a creer y llenó el estadio para apoyar al club.

“Los culpables somos nosotros”: Jorge Arias

El capitán Jorge Arias fue uno de los primeros en asumir responsabilidades. Reconoció que el plantel no ha estado a la altura y envió un mensaje directo a la hinchada:

“Es un fracaso más. Ahora hay que tragar, pasar la amargura y pensar en el partido del domingo (contra Fortaleza por Liga BetPlay). El grupo está muy golpeado. Los culpables somos nosotros, ya se fue un cuerpo técnico y llega otro y se suman fracasos. Se ha trabajado poco con Hernán Torres, pero nosotros estábamos antes que él y seguimos fracasando. Hay que aceptar lo que diga el hincha, nada de lo que yo diga acá va a cambiar el pensamiento del hincha, el pensamiento cambia ganando en la cancha”, mencionó Arias.

Hernán Torres: “No hacemos gol, al hincha se le habla es ganando”

El técnico Hernán Torres, que apenas completa tres semanas al frente del equipo, también hizo su balance tras la eliminación:

“Sabíamos que no iba a ser fácil, llevamos 22 días de trabajo y hemos dirigido ocho partidos, no me estoy excusando, no nos ha alcanzado. Hay actitud, ganas, pero ideas no. No hacemos gol, al hincha se le habla es ganando. Si no ganamos toca aceptar todo lo que se nos venga encima”, afirmó el entrenador.

Torres dejó claro que el equipo deberá reforzarse de manera contundente para cambiar la historia el próximo año: “El equipo se va a reforzar, no les quepa la menor duda que en el 2026 nos vamos a reforzar y ahí no podemos fallar. No nos podemos equivocar en las contrataciones”.

Sin margen de error, Millonarios enfrenta a Fortaleza el domingo en El Campín. El equipo albiazul llegará al duelo en la posición 14 con apenas 11 puntos, mientras que ‘Los Amix’ comparten la cima del campeonato con Bucaramanga y Junior con 21 puntos. Además, Fortaleza es el único equipo invicto en el campeonato.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

