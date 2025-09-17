¡Oficial! Javier Gandolfi no va más como técnico de Atlético Nacional: ¿qué pasó?

Técnico de Atlético Nacional durante el compromiso ante Independiente Santa Fe en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Javier Gandolfi dejó de ser el entrenador de Atlético Nacional, luego de un paso corto y accidentado por el banquillo verdolaga.

La decisión se hizo oficial en la noche de este martes tras la derrota en casa del fin de semana frente al líder Atlético Bucaramanga (0-1) y el grave error reglamentario que terminó de desatar la crisis.

“Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional”, aseguró el club verdolaga.

“Un proyecto deportivo que honre la historia”

“Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolfi se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro proyecto. A Javier y a su cuerpo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", mencionó el comunicado.

“La institución continuará trabajando con firmeza y responsabilidad, sosteniendo un proyecto deportivo que honre nuestra historia y la confianza de nuestra hinchada”, agregó Atlético Nacional.

Estos serán los encargados temporales de la dirección técnica de Nacional

El verdolaga aseguró que en los próximos días será anunciado el nuevo cuerpo técnico que liderará el equipo profesional masculino. Por lo pronto, este grupo estará encargado del plantel:

Diego Arias – Director Técnico

Milton Patiño – Entrenador de Arqueros

Didier Aguilar – Preparador Físico

Pablo Rotolo – Preparador Físico

El mensaje de Nacional a su hinchada

“Les agradecemos profundamente por su acompañamiento constante, por el aliento en cada escenario y por sostener con pasión la grandeza de Atlético Nacional”, dice el mensaje.

“Reiteramos nuestra convicción de que Atlético Nacional siempre debe competir con la ilusión y la obligación de ser campeón. El plantel que hoy viste nuestra camiseta tiene la capacidad, el talento y el compromiso para luchar con todo por los títulos de los torneos en disputa”.

“Este camino lo recorreremos unidos: jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas. Porque nuestra historia nos enseña que solo caminando juntos podemos alcanzar nuevas alegrías“.

“Mantengan la confianza en este proyecto y en las personas que hacemos parte de él. El trabajo de quienes conformamos esta institución se guía siempre por el profesionalismo, la transparencia y el compromiso con Atlético Nacional. Estos valores son la base sobre la cual seguiremos construyendo el presente y el futuro de nuestro proyecto institucional".

“Hoy más que nunca, mantenemos la fe, la confianza y la fuerza de estar juntos. ¡Vamos Nacional!“, finaliza el comunicado del equipo verdolaga.

Grave error: alinear a cuatro extranjeros

El tropiezo del sábado no solo significó un 0-1 en el marcador. El cuerpo técnico alineó a cuatro futbolistas extranjeros de manera simultánea, desconociendo la norma que solo permite tres.

Más allá de la caída en el campo, el club recibirá la sanción de perder el partido por escritorio con un 0-3 en contra, un golpe que generó indignación en la afición y dejó muy tocado al proyecto de Gandolfi.

“Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas y luego lo hablaré con el cuerpo técnico para que no vuelva a pasar”, mencionó el argentino en rueda de prensa.

El paso accidentado de Gandolfi

El argentino había asumido a finales de enero en reemplazo del mexicano Efraín Juárez, con el desafío de devolverle a Nacional protagonismo internacional. Con Juárez, el club había conquistado la Liga y la Copa, mientras que bajo la conducción de Gandolfi alcanzó la Superliga.

Sin embargo, el fracaso en la Copa Libertadores frente a São Paulo en octavos, sumado a un rendimiento irregular en la Liga —donde Nacional es séptimo con 17 puntos, pero con dudas futbolísticas—, aceleraron su salida.

La relación con los hinchas nunca fue sólida y en las últimas semanas la presión aumentó.

Gandolfi, de 44 años, deja un balance de 51 partidos dirigidos: 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54 %.

