¿Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita en su jet privado? Esto es lo que se sabe

Todo mentira. Durante la mañana de este martes 3 de marzo de 2026, varios medios de comunicación publicaron que Cristiano Ronaldo había huido de Arabia Saudita a causa de la delicada situación de seguridad que vive en este momento esa región en el mundo, porque el jet privado del futbolista despegó.

Sin embargo, no era claro quién o quiénes iban a bordo de la aeronave y si uno de los pasajeros era el astro portugués. Lo cierto es que fue el club de CR7, Al Nassr, el que despejó las dudas, al menos las referentes al jugador. A las 10:11 a.m. de este martes el equipo saudí publicó una foto de Cristiano Ronaldo.

¿Y la familia de Cristiano Ronaldo?

El cinco veces ganador del Balón de Oro hizo parte, como normalmente lo hace, del entrenamiento matutino de la escuadra de Medio Oriente. Con esto quedó claro que CR7 no huyó del país asiático con destino a Madrid, España.

Eso sí, aún no queda claro si su familia aún lo acompaña en Arabia Saudita o ellos eran los que viajaban en el jet privado esta mañana. Cristiano está casado con la española Georgina Rodríguez y tiene cinco hijos.

Por el momento, el máximo goleador en la historia del Real Madrid se mantiene en Al Nassr a la espera de jugar su sexto Mundial este verano. Un evento deportivo que también está sufriendo los estragos de la violencia en el mundo.

La lesión que pone en riesgo el récord de los 1.000 goles

El club saudí confirmó que el delantero portugués fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al-Fayha. Según la comunicación suministrada, el jugador ya comenzó con el programa de rehabilitación y será evaluado día a día. Por esa razón, su próximo partido es incierto hasta el momento.

