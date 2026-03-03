Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¿Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita en su jet privado? Esto es lo que se sabe

La versión de que el máximo goleador en la historia del fútbol se fue del país musulmán alejado por la violencia fue desmentida por Al Nassr. Sin embargo, el club confirmó una inesperada lesión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de marzo de 2026 - 06:18 p. m.
Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr de Arabia Saudita en enero de 2023 luego de jugar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con la selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr de Arabia Saudita en enero de 2023 luego de jugar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con la selección de Portugal.
Foto: AlNassr
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Todo mentira. Durante la mañana de este martes 3 de marzo de 2026, varios medios de comunicación publicaron que Cristiano Ronaldo había huido de Arabia Saudita a causa de la delicada situación de seguridad que vive en este momento esa región en el mundo, porque el jet privado del futbolista despegó.

Sin embargo, no era claro quién o quiénes iban a bordo de la aeronave y si uno de los pasajeros era el astro portugués. Lo cierto es que fue el club de CR7, Al Nassr, el que despejó las dudas, al menos las referentes al jugador. A las 10:11 a.m. de este martes el equipo saudí publicó una foto de Cristiano Ronaldo.

Vínculos relacionados

Esta es la primera figura que se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión
La Copa del Mundo llegará en 100 días
¡No va más! Juan Carlos Osorio despedido del Remo tras menos de tres meses en el cargo

¿Y la familia de Cristiano Ronaldo?

El cinco veces ganador del Balón de Oro hizo parte, como normalmente lo hace, del entrenamiento matutino de la escuadra de Medio Oriente. Con esto quedó claro que CR7 no huyó del país asiático con destino a Madrid, España.

Eso sí, aún no queda claro si su familia aún lo acompaña en Arabia Saudita o ellos eran los que viajaban en el jet privado esta mañana. Cristiano está casado con la española Georgina Rodríguez y tiene cinco hijos.

Por el momento, el máximo goleador en la historia del Real Madrid se mantiene en Al Nassr a la espera de jugar su sexto Mundial este verano. Un evento deportivo que también está sufriendo los estragos de la violencia en el mundo.

La lesión que pone en riesgo el récord de los 1.000 goles

El club saudí confirmó que el delantero portugués fue diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al-Fayha. Según la comunicación suministrada, el jugador ya comenzó con el programa de rehabilitación y será evaluado día a día. Por esa razón, su próximo partido es incierto hasta el momento.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Cristiano Ronaldo

CR7

Cristiano en Arabia Suadita

CR7 en Al Nassr

Al Nassr

jet privado de Cristiano Ronaldo

Ronaldo huyó de Arabia

foto de CR7 en Arabia

familia de Cristiano Ronaldo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.