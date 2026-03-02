¡No va más! Juan Carlos Osorio despedido del Remo tras menos de tres meses en el cargo

Juan Carlos Osorio dirigiendo a Tijuana en el partido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX contra Guadalajara en el Estadio Akron en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

“Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El equipo le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada”, publicó en sus redes sociales el cuadro recién ascendido.

La decisión fue tomada por la escuadra brasileña luego de perder 2-1 frente a Paysandú, compromiso válido por la final de ida del campeonato paraense. No obstante, lo cierto es que el director técnico colombiano ya estaba rodeado por un ambiente convulso, producto de un par de cruces y polémicas.

Así, uno de los DTs más exitosos en la historia de Atlético Nacional terminó su tercera travesía por el fútbol de Brasil tan solo dos meses y 11 días después de iniciarla. El rendimiento del equipo tampoco lo acompañó, pues luego de 13 partidos, Osorio solo pudo cosechar tres victorias, dos derrotas y ocho empates.

¿Por qué despidieron a Juan Carlos Osorio?

Las ruedas de prensa fueron la condena del estratega colombiano. En ellas fue que el entrenador entró diversas veces en calurosas discusiones con varios periodistas, especialmente por sus características rotaciones de jugadores.

Además, el señalamiento público al jugador como Sávio tampoco ayudó mucho a mejorar la imagen del profe Osorio. Juan Carlos lo tildó de ser un futbolista indisciplinado, algo que no cayó bien de puertas para adentro.

El técnico de 64 años ya había estado en el Brasileirão dirigiendo a São Paulo y Paranáense. Sin embargo, con ninguno pudo conseguir resultados destacados, como sí lo pudo hacer en Colombia con Atlético Nacional.

¿Cuándo llegó Juan Carlos Osorio a Remo?

Juan Carlos Osorio fue oficializado como DT de Remo de Brasil el 18 de diciembre de 2025. El equipo amazónico jugaría la Serie A de Brasil durante la temporada 2026 como uno de los conjuntos recién ascendidos de la Serie B.

“Tiene una participación en la Copa del Mundo 2018 con la Selección Mexicana, su último club fue Xolos de Tijuana y en Brasil trabajó con Athletico Paranaense y São Paulo”, publicó la escuadra brasileña en Instagram.

Con esto, el técnico colombiano completó 15 equipos en su historial como entrenador. Comenzó en 2006 con Millonarios en Colombia y antes de Remo estuvo en el fútbol mexicano con el Club Tijuana durante casi un año.

