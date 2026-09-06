¡Es oficial! Gianni Infantino busca la reelección como presidente de la FIFA para 2027-2031

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: EFE - LUONG THAI LINH

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Gianni Infantino buscará continuar al frente de la FIFA. El dirigente suizo será candidato a la reelección como presidente del máximo organismo del fútbol mundial para el periodo 2027-2031, en unos comicios que se realizarán en marzo del próximo año y que podrían marcar un escenario diferente al de sus anteriores elecciones.

La candidatura de Infantino había sido anunciada en abril de 2026 y recientemente fue confirmada por un portavoz de la FIFA. Por ahora, el suizo es el único candidato declarado oficialmente para ocupar la presidencia durante un nuevo periodo de cuatro años. Sin embargo, su intención de mantenerse en el cargo llega en medio de cuestionamientos sobre su gestión y de una pérdida de respaldo entre algunas de las federaciones más importantes del fútbol mundial.

Uno de los principales puntos de controversia ha sido su estilo de gobierno, señalado por algunos sectores como poco transparente. Entre las situaciones que generaron críticas estuvo FIFA Forward Enterprise, una propuesta para administrar los ingresos relacionados con el Mundial a través de una empresa que contaría con inversores privados. La iniciativa, que finalmente fue abandonada, provocó malestar debido a que habría sido planteada sin una consulta previa con los miembros de la FIFA.

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El distanciamiento también se hizo evidente en agosto, cuando UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) unieron sus voces para desautorizar algunas de las decisiones impulsadas por Infantino. A estas posiciones se sumaron federaciones nacionales como Italia, Suecia, Escocia y Nueva Zelanda, además de colectivos de aficionados, exjugadores y hasta un vicepresidente de la FIFA.

El panorama, sin embargo, está lejos de estar definido. Infantino todavía conserva respaldos importantes dentro de la estructura del fútbol internacional. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) expresó su apoyo unánime a su candidatura, mientras que una parte de la Conmebol también se mantiene de su lado. Además, el dirigente cuenta con el respaldo público de algunas personalidades, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de exjugadores y federaciones de menor peso.

Para ser elegido nuevamente, Infantino necesitará conseguir una mayoría simple de los votos de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Los aspirantes a la presidencia tienen plazo para presentar oficialmente sus candidaturas hasta el 18 de noviembre de 2026, por lo que el escenario electoral todavía podría cambiar y podrían aparecer nuevos contendientes.

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Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, después de la crisis que sacudió al organismo y terminó con la salida de Joseph Blatter. En 2023 fue reelegido para un nuevo periodo con un amplio respaldo, especialmente de las federaciones europeas.

Ahora, cuatro años después, el suizo busca prolongar su mandato en un contexto mucho más complejo. Con el apoyo de África y parte de Sudamérica, pero con importantes sectores del fútbol mundial cuestionando su gestión, la elección de marzo de 2027 se perfila como una de las más desafiantes desde su llegada a la presidencia de la FIFA.

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