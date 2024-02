Esta es la fecha límite del posible fichaje de James Rodríguez con Besiktas

James Rodríguez en acción con el Sao Paulo de Brasil, club al que llegó en septiembre de 2023. Foto: EFE - Isaac Fontana

Esta semana se conocerá si James Rodríguez sigue en el Sao Paulo o si partirá a Turquía para firmar como nuevo jugador del Besiktas, uno de los clubes más importantes de ese país, tal como lo han indicado varios rumores de la prensa internacional.

Pese a que ya conquistó dos títulos con Sao Paulo, Rodríguez, de 32 años, no ha tenido protagonismo en el equipo. Cuando Dorival Junior, ahora entrenador de la selección de Brasil, lo dirigió, no le dio mucha cabida entre los titulares.

De los 14 partidos en los que ha vestido los colores del tricolor paulista, solo en nueve de ellos estuvo desde el pitazo inicial. Solo en una ocasión completó 90 minutos en cancha. En su paso por Brasil, el colombiano registra un gol y tres asistencias.

En lo que va de 2024, James no solo no ha disputado un solo minuto de un partido oficial, sino que no ha sido convocado por Thiago Carpini, actual D.T. del Sao Paulo. La razón detrás de su inactividad es una lesión muscular.

Este domingo el periodista turco Ovunc Ozdem comunicó en sus redes sociales que James entabló conversaciones con el Besiktas para fichar por año y medio. Comentó que junto al 10 de la selección de Colombia dicho club tendría también interés en el portugués Renato Sanches, de la Roma.

Beşiktaş, James Rodriguez ve Renato Sanches ile ön anlaşma sağladı.



Yönetim kurulu ve teknik kadro iki oyuncunun da sağlık ve form durumunu detaylı araştıyor.



Karar verilmesi halinde Renato sezon sonuna kadar, James ile 1,5 yıl sözleşme imzalanacak. pic.twitter.com/h9ZL8IBHW9 — Övünç Özdem (@ovuncozdem) February 4, 2024

El mercado de fichajes en Turquía cierra el próximo viernes 9 de febrero, por lo que salvo un anuncio oficial en los próximos días por parte del jugador, Sao Paulo o Besiktas, el mediocampista surgido en Envigado seguirá en el fútbol de Brasil.

Esta semana será clave para que James defina su futuro. Cabe recordar que Rodríguez tiene contrato con los brasileños hasta junio de 2025 y que es importante que el jugador tenga continuidad de cara a la Copa América 2024, que tendrá lugar entre junio y julio en Estados Unidos.

