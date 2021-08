Estas fueron las primeras palabras de Messi como jugador del PSG

Ganador de cuatro ediciones con el FC Barcelona, Lionel Messi aseguró este miércoles que todavía tiene el “sueño de ganar otra Champions”, durante su presentación con el París Saint-Germain.

El PSG, finalista en 2020 y semifinalista en 2021, “estuvo cerca” estas últimas temporadas de ganar la máxima competición continental, valoró Messi, convencido de estar en “el lugar ideal para poder conseguirlo”.

Junto con el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, la leyenda argentina dijo que ganar la gran competición europea “no es fácil”.

“El PSG estuvo muy cerquita, teniendo un equipazo no lo pudo conseguir... Lo que hace falta (para ganarla) no lo sé. Hay que tener un grupo unido y fuerte. Sin conocerlo es lo que se ve de este vestuario, y luego tener un poquito de suerte”, analizó el jugador de 34 años.

Y agregó que “estoy contento, es una locura, hay grandes jugadores en todos los puestos, fichajes espectaculares. Estoy muy entusiasmado. Voy a jugar con los mejores, es agradable disfrutarlo día a día”.

- Negociaciones rápidas -

Messi: “Todo lo que me pasó en esta última semana fue duro por un lado y al mismo tiempo emocionante. Sin dejar atrás lo que todo viví, pero ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir en lo deportivo y con mi familia. Me tocó pasar por todos estos sentimientos y me tocó asimilarlos poco a poco”.

Messi compareció en el Parque de los Príncipes ante la prensa un día después de firmar con el PSG, tras dos décadas en el Barcelona, desde que fichó con 13 años.

“El vestuario y el cuerpo técnico influyó mucho para que viniera. Cuando se iniciaron las conversaciones hablé con Pochettino, le conozco hace mucho tiempo, el hecho de que sea argentino, hay una cercanía...”, señaló sobre el técnico del PSG, Mauricio Pochettino.

Al Khelaifi abordó la situación del delantero francés Kylian Mbappé, que finaliza contrato en junio de 2022, y que no ha renovado con el club parisino.

“Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa”, lanzó Al Khelaifi.

La prensa española evoca una posible marcha al Real Madrid del astro francés, que no ha renovado su contrato.

Pero todo parece indicar que Leo Messi no debutará este fin de semana. “Vengo de más de un mes parado y no sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo y cuando esté preparado empezaré a jugar. Tengo muchas ganas pero no sé la fecha, dependerá de cómo vaya sintiéndome y lo que decida el cuerpo técnico”, dijo el argentino.