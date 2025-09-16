Estos son los ocho colombianos que jugarán la Champions League 2025/26

Luis Díaz en acción con Bayern Múnich. Foto: FCB

La Champions League 2025/26 tendrá un sabor especial para Colombia: serán ocho los futbolistas del país que estarán en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo.

El nombre que más ilusión genera es el de Luis Díaz, que afrontará el reto de brillar con Bayern Múnich, uno de los grandes favoritos al título.

A él se suma Ríchard Ríos, mediocampista del Benfica, que disputará su primera Champions con un club histórico de Portugal, y Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa.

La lista también incluye a Juan David Cabal, defensa de Juventus, que tendrá la oportunidad de ganar experiencia, y a Cristhian Mosquera, defensor colombo-español de Arsenal.

Con más recorrido aparece Davinson Sánchez, llamado a ser pieza clave en Galatasaray de Turquía, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán tendrá doble presencia tricolor gracias a los defensores Camilo Durán y Kevin Medina, quienes buscarán sorprender en un grupo exigente.

Programación de la primera fecha de la Champions League 2025/26

Martes 16 de septiembre:

PSV Eindhoven vs. Union St-Gilloise (11:45 p.m.) ESPN2

Athletic vs. Arsenal (Cristhian Mosquera) (11:45 p.m.) Plan Premium Disney+

Tottenham vs. Villarreal (2:00 p.m.) ESPN3

Benfica (Ríchard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+

Real Madrid vs. Marsella (2:00 p.m.) ESPN

Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund (2:00 p.m.) ESPN2

Miércoles 17 de septiembre:

Slavia Praga vs. Bodo/Glimt (11:45 p.m.) ESPN3

Olympiacos vs. Pafos FC (11:45 p.m.) ESPN2

Liverpool vs. Atlético de Madrid (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+

Ajax vs. Inter (2:00 p.m.) ESPN2

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea (2:00 p.m.) ESPN

París SG vs. Atalanta (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+

Jueves 18 de septiembre:

FC Brujas vs. Mónaco (11:45 p.m.) ESPN2

FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen (11:45 p.m.) Plan Premium Disney+

Manchester City vs. Nápoles (2:00 p.m.) ESPN

Sporting de Lisboa (Luis Javier Suárez) vs. Kairat Almaty (2:00 p.m.) ESPN3

Newcastle vs. Barcelona (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+

Eintracht Fráncfort vs. Galatasaray (Davinson Sánchez) (2:00 p.m.) ESPN2

