Estos son los ocho colombianos que jugarán la Champions League 2025/26

La Champions arranca con presencia tricolor en varios de los duelos más atractivos de la primera jornada.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de septiembre de 2025 - 03:27 a. m.
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich.
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich.
Foto: FCB
La Champions League 2025/26 tendrá un sabor especial para Colombia: serán ocho los futbolistas del país que estarán en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo.

El nombre que más ilusión genera es el de Luis Díaz, que afrontará el reto de brillar con Bayern Múnich, uno de los grandes favoritos al título.

A él se suma Ríchard Ríos, mediocampista del Benfica, que disputará su primera Champions con un club histórico de Portugal, y Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa.

La lista también incluye a Juan David Cabal, defensa de Juventus, que tendrá la oportunidad de ganar experiencia, y a Cristhian Mosquera, defensor colombo-español de Arsenal.

Con más recorrido aparece Davinson Sánchez, llamado a ser pieza clave en Galatasaray de Turquía, mientras que el Qarabağ de Azerbaiyán tendrá doble presencia tricolor gracias a los defensores Camilo Durán y Kevin Medina, quienes buscarán sorprender en un grupo exigente.

Programación de la primera fecha de la Champions League 2025/26

Martes 16 de septiembre:

  • PSV Eindhoven vs. Union St-Gilloise (11:45 p.m.) ESPN2
  • Athletic vs. Arsenal (Cristhian Mosquera) (11:45 p.m.) Plan Premium Disney+
  • Tottenham vs. Villarreal (2:00 p.m.) ESPN3
  • Benfica (Ríchard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+
  • Real Madrid vs. Marsella (2:00 p.m.) ESPN
  • Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund (2:00 p.m.) ESPN2

Miércoles 17 de septiembre:

  • Slavia Praga vs. Bodo/Glimt (11:45 p.m.) ESPN3
  • Olympiacos vs. Pafos FC (11:45 p.m.) ESPN2
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+
  • Ajax vs. Inter (2:00 p.m.) ESPN2
  • Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea (2:00 p.m.) ESPN
  • París SG vs. Atalanta (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+

Jueves 18 de septiembre:

  • FC Brujas vs. Mónaco (11:45 p.m.) ESPN2
  • FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen (11:45 p.m.) Plan Premium Disney+
  • Manchester City vs. Nápoles (2:00 p.m.) ESPN
  • Sporting de Lisboa (Luis Javier Suárez) vs. Kairat Almaty (2:00 p.m.) ESPN3
  • Newcastle vs. Barcelona (2:00 p.m.) Plan Premium Disney+
  • Eintracht Fráncfort vs. Galatasaray (Davinson Sánchez) (2:00 p.m.) ESPN2

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

