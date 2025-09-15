No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Javier Gandolfi dejaría de ser técnico de Atlético Nacional: ¿qué pasó?

La salida del argentino sería inminente y en la dirigencia verdolaga ya barajan nombres para el banquillo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de septiembre de 2025 - 11:55 p. m.
Exfutbolista y entrenador argentino que dirige a Atlético Nacional, en el partido ante Santa Fe por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2025-I.
Exfutbolista y entrenador argentino que dirige a Atlético Nacional, en el partido ante Santa Fe por la cuarta fecha de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Javier Gandolfi dejaría de ser el entrenador de Atlético Nacional, luego de un paso corto y accidentado por el banquillo verdolaga.

La decisión aún no se ha hecho oficial, pero el desenlace parece inminente tras la derrota en casa frente a Atlético Bucaramanga y el grave error reglamentario que terminó de desatar la crisis.

El tropiezo del sábado no solo significó un 0-1 en el marcador. El cuerpo técnico alineó a cuatro futbolistas extranjeros de manera simultánea, desconociendo la norma que solo permite tres.

Más allá de la caída en el campo, el club recibirá la sanción de perder el partido por escritorio con un 0-3 en contra, un golpe que generó indignación en la afición y dejó muy tocado al proyecto de Gandolfi.

“Cuando decido realizar el cambio, en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas y luego lo hablaré con el cuerpo técnico para que no vuelva a pasar”, mencionó el argentino en rueda de prensa.

El paso accidentado de Gandolfi

El argentino había asumido a finales de enero en reemplazo del mexicano Efraín Juárez, con el desafío de devolverle a Nacional protagonismo internacional. Con Juárez, el club había conquistado la Liga y la Copa, mientras que bajo la conducción de Gandolfi alcanzó la Superliga.

Sin embargo, el fracaso en la Copa Libertadores frente a São Paulo en octavos, sumado a un rendimiento irregular en la Liga —donde Nacional es séptimo con 17 puntos, pero con dudas futbolísticas—, aceleraron su salida.

La relación con los hinchas nunca fue sólida y en las últimas semanas la presión aumentó.

Gandolfi, de 44 años, deja un balance de 51 partidos dirigidos: 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas, para un rendimiento del 54 %.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

