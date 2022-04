Estreno de lujo en la Copa Libertadores 2022

Rafael Dudamel espera que el Cali recupere su mejor nivel y logre avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022. /AP Foto: Natacha Pisarenko

El principal objetivo deportivo de los clubes del fútbol colombiano es clasificar a la Copa Libertadores de América, el torneo más importante del continente. Lo fue en los años 60, cuando se creó el campeonato. Jugarlo significaba prestigio, estatus, era un privilegio reservado para los equipos grandes de cada país, campeones y subcampeones. Y aunque recientemente se “democratizó”, y en el afán por expandirse vinculó a terceros, cuartos y hasta quintos de algunas ligas, también implementó jugosos incentivos económicos, una motivación incluso más grande que la de los resultados en la cancha.

Precisamente por eso, por el dinero que puede llegar a ganar un club en la Copa, cerca de US$25 millones el campeón, sumando los US$16 millones del premio final y lo que acumule en las fases previas, brasileños y argentinos se arman pensando en llegar lo más lejos posible o ganar. Digamos que invierten en refuerzos de lujo pensando en que eso se recuperará.

Precisamente eso es lo que no han podido hacer los clubes colombianos. No hay capital para arriesgar. A duras penas sobreviven. Contratan e incorporan a jugadores, pero realmente no vinculan a futbolistas que marquen la diferencia y los acerquen al nivel de los grandes de Suramérica.

Con ese panorama comienza este martes la Copa Conmebol Libertadores 2022, con Deportivo Cali y Deportes Tolima como representantes de nuestro balompié. A Millonarios y Nacional no les alcanzó ni para superar los primeros repechajes y quedaron fuera ante Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay. Finalmente, los guaraníes lograron un lugar en la fase de grupos, al lado de 31 equipos más.

En el Grupo D, el conjunto pijao se las verá con Atlético Mineiro de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y América de Brasil. Cali, en el E, enfrentará a Boca Juniors de Argentina, Corinthians de Brasil y Always Ready de Bolivia.

Los grupos abren este martes con seis juegos, entre ellos dos que llaman la atención: el clásico paraguayo entre Olimpia y Guaraní, y el duelo entre Deportivo Cali y Boca Juniors, que revivirán en Palmaseca la final continental de hace 44 años, en la que se impusieron los xeneizes, con un agregado de 4-0.

A cambiar la historia

El cuadro azucarero ha enfrentado 10 veces a Boca por la Copa Libertadores, y en cinco oportunidades el triunfo ha sido para los argentinos. La única victoria del club colombiano fue en la fase de grupos de 2001, cuando se impuso 3-0 en el estadio Pascual Guerrero, con anotaciones de Gerardo Bedoya, Víctor Aristizábal y Julio Marchant.

Mientras los xeneizes fueron seis veces campeones del certamen (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) y disputaron 11 finales, Cali apenas fue dos veces subcampeón, la citada de 1978 y la de 1999, cuando cayó en la definición por penaltis frente a Palmeiras de Brasil.

Con el recuerdo todavía vivo de su prematura eliminación en la edición 2021, Boca Juniors debuta ante el último campeón colombiano con el morbo de enfrentar a un viejo conocido y poco querido delantero, el polémico Teófilo Gutiérrez, exjugador de River Plate, el eterno rival de los de la banda amarilla en el pecho.

El Cali no llega en un buen momento, más allá de los síntomas de mejoría en las jornadas recientes. Ocupa el puesto 18 de la Liga BetPlay, con 12 puntos en 14 partidos. Ha ganado apenas tres, empatado tres y perdido ocho, con 10 goles a favor y 17 en contra, el peor rendimiento de un campeón defensor en el torneo local. Eso sí, no ha caído en sus tres recientes salidas: igualó en casa de Nacional y Equidad, y le ganó como local a Cortuluá.

“Es verdad que no arrancamos el año como queríamos, pero la competencia internacional es otra cosa, te eleva la adrenalina, te motiva, te hace vivir una nueva ilusión. Tenemos la responsabilidad de representar bien a Colombia, que hace rato no brilla en la Libertadores. No me preocupa la carga de partidos, porque el equipo está bien preparado y enfocado en recuperar el nivel del semestre pasado”, aseguró el técnico azucarero, el venezolano Rafael Dudamel, un hombre al que el fútbol le ha enseñado que cada tres o cuatro días, a más tardar cada semana, hay oportunidad de revancha, de cambiar el rumbo.

Boca, dirigido por Sebastián Battaglia y seguramente con los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano como titulares, no podrá contar con el experimentado zaguero Marcos Rojo y el atacante antioqueño Sebastián Villa, ambos suspendidos por agredir a rivales del Atlético Mineiro tras caer ante los brasileños en una polémica serie de octavos de final en 2021. Esa pelea en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte, también le costó una sanción de cuatro partidos al zaguero Carlos Izquierdoz, quien ya era baja por lesión.

Cali se despidió a comienzos de año de varias de las figuras del plantel campeón de la Liga, como Hárold Preciado, Hernán Menosse, Johan Valencia, Jorge Arias, Juan Camilo Angulo y Gastón Rodríguez.

“Boca tiene varias bajas importantes, pero es uno de esos equipos que se estructuran para competir a lo largo del año y jugar más de 60 partidos. Tienen casi tres jugadores por posición. Nosotros lo hemos analizado, así como a los otros rivales del grupo, y nuestro primer objetivo es avanzar de fase, después ya el camino nos irá diciendo para qué estamos”, agregó Dudamel en la rueda de prensa previa al duelo que arranca a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero y será transmitido por Espn y Star+. Los otros dos equipos del grupo, Always Ready y Corinthians, también juegan a esa misma hora, en La Paz.

Palmeiras, gran favorito

De acuerdo con los antecedentes cercanos, el torneo arranca con tres grandes candidatos al título: los brasileños Palmeiras y Flamengo, y el argentino River Plate, los mejores clubes del continente en los últimos años.

El verdao, que conquistó el torneo paulista el domingo pasado, es el actual bicampeón e iniciará la defensa del título este miércoles en San Cristóbal enfrentando al Deportivo Táchira, en la apertura del Grupo A, que completan el boliviano Independiente Petrolero y Emelec de Ecuador.

Flamengo, finalista en la pasada edición, arranca hoy en Lima su participación chocando con el Sporting Cristal, en el Grupo H. Mañana, en Córdoba, el local Talleres y la chilena Universidad Católica cerrarán la primera fecha de la zona.

River Plate, que aspira a llegar a la final única del 29 de octubre en Guayaquil, se verá las caras con Alianza Lima el miércoles en la capital peruana, en la apertura del Grupo F, donde Fortaleza y Colo Colo de Chile chocarán el jueves.

Cada uno de los equipos que juegan la fase de grupos recibirá un US$1 millón, además de lo que recaude en taquilla. Los que avancen a octavos ganarán US$550 mil adicionales y US$650 mil más si llegan a cuartos. Los semifinalistas se embolsillan US$950 mil y los finalistas US$2 millones cada uno. En total, la bolsa de premios llega a los US$60 millones.