Falcao abre su herida: ansiedad en Bogotá, rechazo al Madrid y adiós a Brasil 2014

En una conversación sincera con su excompañero Mario Suárez, Radamel Falcao García abrió el corazón y repasó algunos de los momentos más duros y decisivos de su carrera.

Desde sus días en Bogotá con Millonarios, pasando por la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014, hasta su decisión de rechazar a Real Madrid.

Ansiedad en su paso por Millonarios

El regreso de Falcao al fútbol colombiano estuvo lejos de ser un camino sencillo. El delantero contó que la presión de llegar como gran figura del campeonato lo llevó a vivir episodios de ansiedad que nunca antes había experimentado.

“Yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios de ansiedad. No puedes respirar, sientes que no respiras y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado y me mataba, que no sabía qué me sucedía y entraba en más ansiedad”, confesó.

Las noches en vela lo obligaron incluso a pedirle a Alberto Gamero, extécnico del club embajador, un respiro. “Despertaba y le decía a Lore (Lorelei, su pareja) ‘siento que me ahogo’ y me tenía que salir al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Hubo un día que le dije al entrenador, ‘no dormí nada, pasé la noche despierto; déjame descansar’”.

Bogotá, además, le pasó factura en su vida familiar. No podía moverse con tranquilidad y las exigencias de la ciudad lo golpearon fuerte: “Bogotá es una ciudad compleja. Es maravillosa, tiene mucha riqueza. La movilidad es muy difícil. Para nosotros, como familia, termina siendo complejo. No puedo ir a un centro comercial o todo el mundo ahí, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta, o ir al cine por otra puerta. Compartir con la familia al aire libre era difícil y la gente no lo entiende”, relató.

La adaptación al fútbol colombiano tampoco fue fácil: “los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que son como entrar en la arena de Miami. El juego se termina haciendo lento, pero el campo no te da velocidad, te come las piernas”, mencionó.

El Mundial que no fue

Uno de los capítulos más dolorosos de su vida deportiva se escribió en 2014. La grave lesión de rodilla en un partido de Copa de Francia con Mónaco terminó con su sueño de estar en el Mundial de Brasil.

“Me acuerdo que esa noche, me traen en avión privado a mi casa y ya hacían llamadas. Yo ya sabia, el doctor me había hecho los test y la rodilla se movía para todos lados. No me lo habían confirmado, pero yo dentro mío sabía. Fue un momento de lucha, difícil, preguntaba: ¿Dios, por qué me pasa esto?“, relató.

En medio de la incertidumbre, se aferró a la fe y al nacimiento de su primera hija. Pero ni la esperanza alcanzó: José Pékerman lo esperó hasta el final, lo quiso llevar, pero la realidad pesó más.

“Fue un palazo durísimo. Dentro de todo, cuando me lesiono traté de ser positivo, me decía que iba a hacer lo posible y después decidir en qué estamos. Creo que José (Pékerman) me llevaba, él tenía fe y espero hasta último momento. Tenía que dar la lista y la noche anterior me llamó para ver qué hacíamos. Le dije que no estaba. Estabamos en concentración en Buenos Aires. Yo no había llorado hasta ese momento, pero cuando ellos se fueron en el bus y yo me fui en el coche con mi amigo, me quebré y no aguanté más”.

Esa herida sigue abierta en el recuerdo de los hinchas y del propio Tigre, que se quedó sin su Mundial en el mejor momento de su carrera.

El fichaje frustrado con Real Madrid

En 2012, mientras el mundo entero hablaba de sus goles con el Atlético de Madrid, los rumores sobre un posible traspaso a Real Madrid tomaban fuerza. Falcao lo recordó como un episodio incómodo que nunca se concretó, en buena medida por el vínculo que ya tenía con el club colchonero.

“Me pone la servilleta, tenía a Casillas ahí y tenía al de prensa del Atlético ahí, me dice que esconda la servilleta. Fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que sí hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos”, recordó.

El amor y la lealtad hacia la camiseta rojiblanca pesaron más que cualquier cifra. Y aquel fichaje, que parecía un hecho, quedó solo en un rumor que nunca se materializó.

¿Por qué nunca regresó a Atlético de Madrid?

Falcao no quería salir de Atlético de Madrid, pero la dirigencia tenía otros planes. “Para mí eso fue un poco decepcionante de parte del Atlético de Madrid. No tengo rencor ni nada y entiendo la situación, porque la situación los obliga a venderme a mí, como lo hicieron con el Kun Agüero o con Fernando Torres. Pero pensé que iba a tener una oferta para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. Tengo una buena relación con Miguel, nunca se lo dije y nunca lo hablé, pero no vi ningún tipo de esfuerzos para intentar que yo me quedara. Al contrario, era de dónde podemos venderlo de la mejor manera”, reveló.

Según hablaron con Mario Suárez, Falcao estuvo cerca de regresar al equipo colchonero antes de su segundo paso por Mónaco. Sin embargo, el cuerpo técnico no dio el visto bueno.

“Alguien del cuerpo técnico, me parece, y no es el Cholo Simeone. La gente no se sabe y creo que se hubiera podido manejar la situación de otra manera, por todo lo que les di yo y por respeto a las personas. Fue un momento complejo, hay que partir de la base del respeto, porque no eres un desconocido”, sentenció.

