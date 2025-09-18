No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedó la tabla de la Champions League 2025/26 tras la primera fecha

Luego de contundentes goleadas, Frankfurt, PSG, Brujas y Sporting comparten la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Campeones.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de septiembre de 2025 - 10:06 p. m.
El jugador del Sporting Luis Suárez (d) y el jugador del Kairat Almaty Alekandr Martynovich (i) en acción durante el partido de fútbol de la fase de Liga de Campeones entre el Sporting CP y el FC Kairat Almaty en Lisboa, Portugal, el 18 de septiembre de 2025.
El jugador del Sporting Luis Suárez (d) y el jugador del Kairat Almaty Alekandr Martynovich (i) en acción durante el partido de fútbol de la fase de Liga de Campeones entre el Sporting CP y el FC Kairat Almaty en Lisboa, Portugal, el 18 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES
Con las victorias del Manchester City frente al Nápoles (2-0) y del Barcelona contra el Newcastle (1-2), concluyó la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/26.

El máximo torneo de clubes del mundo regresó con grandes momentos: la conquista del Arsenal en San Mamés ante Athletic Club por 2-0, el vibrante empate 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund, la polémica victoria del Real Madrid sobre el Marsella (2-1) y la noche amarga de Richard Ríos, que sufrió la derrota del Benfica frente al Qarabag de Azerbaiyán (2-3) con gol y asistencia del también colombiano Camilo Durán.

También se vivieron triunfos destacados como el del Bayern Múnich de Luis Díaz, que superó al Chelsea 3-1; la agónica remontada del Liverpool frente al Atlético de Madrid (3-2); y la goleada del campeón PSG por 4-0 ante el Atalanta.

En lo más alto de la clasificación quedó el Eintracht Frankfurt, que arrolló 5-1 al Galatasaray. Lo escoltan PSG, el Brujas, que goleó 4-1 al Mónaco y el Sporting de Lisboa de Luis Suárez, titular en la victoria 4-1 sobre el Kairat Almaty de Kazajistán.

Así quedó la tabla de la Champions League 2025/26 tras la primera fecha

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

