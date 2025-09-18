¡Doblete de Rashford! Barcelona ganó al Newcastle por 1-2: los goles y el resumen

Marcus Rashford (izq.) del Barcelona celebra con su compañero Jules Kounde tras marcar su segundo gol durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Newcastle United y el Barcelona en Newcastle, Gran Bretaña, el 18 de septiembre de 2025. Foto: EFE - ALEX DODD

Con un doblete de Marcus Rashford (58′ y 67′), el FC Barcelona venció al Newcastle United por 1-2 en la jornada inaugural de la UEFA Champions League 2025/26.

El partido, disputado en St. James’ Park, vio al inglés Anthony Gordon anotar el gol del descuento para los locales en el minuto 90.

Barcelona sufrió en Inglaterra

Los pupilos de Hansi Flick sufrieron ante un Newcastle valiente e incisivo, que arrancó con presión alta y con el sueco Anthony Elanga intentando romper en velocidad por la derecha.

La ocasión más clara llegó de la mano de Harvey Barnes (24), que remató el pase de la muerte, precisamente de Elanga, pero un superlativo Joan Garcia evitó el tanto con un pie milagroso.

En cambio, el Barça logró controlar la posesión a tramos, aunque sin generar peligro. Un remate de Rashford (9) y una falta alta ejecutada por Raphinha (40) fueron las dos acciones más destacables.

Los golazos de Rashford

Mientras el Barça salía de las persistentes tentativas de las Urracas, Jules Koundé centró desde la derecha al delantero inglés, que remató solo con la cabeza para batir a Nick Pope.

Para revertir el resultado, el DT local Eddie Howe cambió de una tacada hasta cuatro jugadores, pero un inspirado Rashford volvió a acallar la grada, ilusionada por el juego exhibido por su equipo en la primera parte.

En una jugada en la que aguantó el balón fuera del área, el británico se abrió un hueco para cargar la pierna y mandar un zarpazo que tocó la parte baja del larguero antes de acabar dentro de la portería.

El segundo tanto supuso un balde de agua fría para las Urracas, cuyos ánimos ya habían decaído tras el primero.

Sin embargo, Newcastle nunca perdió la fe y marcó antes de finalizar el choque. Gordon empujó un balón que superó a Joan García haciendo rugir a la afición inglesa, pero era demasiado tarde.

¿Qué dijeron los jugadores?

“Fuimos protagonistas, dominamos el partido. Cuando nos metieron el 1-2 se complicó, es normal. El equipo quiso, jugó, tuvimos la pelota; feliz porque es importante empezar la Champions así”, declaró el central uruguayo Ronald Araújo a Movistar+.

El defensa uruguayo alabó la actuación de Rashford: “Marcus hace lo mismo en los entrenamientos. Es un gran jugador y tiene mucha calidad”.

Con este resultado, el Barça suma sus primeros tres puntos y se ubica en el puesto doce de la tabla de posiciones del torneo. Newcastle, por su parte, se encuentra en el lugar veinticuatro.

