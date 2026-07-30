Colombia no baja el ritmo en los Centroamericanos: arrasó en el BMX y brilló en el patinaje

Valentina Muñoz se quedó con la medalla de oro en Santo Domingo 2026. Foto: COC

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La delegación colombiana firmó otra jornada sobresaliente en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El país celebró cinco medallas de oro, dos de plata, la clasificación de la selección masculina de voleibol a la final y el triunfo de la selección de Colombia de fútbol en su estreno, resultados que le permitieron seguir consolidándose entre las principales potencias del certamen.

El BMX volvió a ser territorio colombiano

El BMX Racing fue una de las disciplinas más exitosas para Colombia, que logró un dominio absoluto tanto en la rama masculina como en la femenina.

En la prueba masculina, Diego Arboleda conquistó la medalla de oro tras detener el cronómetro en 34.194 segundos, mientras que Carlos Ramírez completó el histórico doblete nacional con la medalla de plata gracias a un tiempo de 34.991. El venezolano Jhorman Sivira ocupó el tercer lugar.

La historia se repitió entre las mujeres. Valentina Muñoz se proclamó campeona con un registro de 40.859 segundos, seguida por la también colombiana Sharid Fayad, quien obtuvo la plata con 43.130. El podio lo completó la guatemalteca Andrea González.

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El patinaje volvió a responder con dos títulos

El patinaje de velocidad también aportó dos nuevas preseas doradas para la delegación nacional. En los 5.000 metros por puntos masculinos, Juan Jacobo Mantilla dominó la competencia con 27 puntos, superando al guatemalteco Allan López y al mexicano Alejandro Castañeda.

Por su parte, Gabriela Rueda volvió a subir a lo más alto del podio en los 5.000 metros por puntos femeninos. La colombiana sumó 31 puntos para quedarse con la medalla de oro, por delante de la venezolana Angy Quintero y la mexicana Valentina Letelier, reafirmando el gran momento que atraviesa el patinaje colombiano.

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El voleibol aseguró una nueva opción de oro

Otra de las grandes noticias del día llegó desde el voleibol masculino. La selección de Colombia consiguió su clasificación a la final después de vencer a Cuba por 3-2 en un emocionante encuentro de semifinales. El equipo nacional mostró carácter para remontar y sellar un triunfo que le permitirá disputar la medalla de oro en Santo Domingo 2026.

La selección de Colombia arrancó con triunfo

El fútbol también dejó un balance positivo para Colombia en el inicio del torneo masculino. El equipo nacional derrotó 1-0 a Panamá en la primera jornada del Grupo B gracias a un gol de Kener González, quien marcó al minuto 82 para darle los tres puntos al conjunto colombiano.

Con este resultado, la selección comenzó con paso firme su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y quedó bien posicionada en la lucha por avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Gracias a esta nueva cosecha de medallas y a los buenos resultados colectivos, Colombia continúa sumando protagonismo en Santo Domingo 2026.

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