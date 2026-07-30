“Falta el pase distinto”: Coudet admitió el problema de River y revivió el caso con Quintero

Las declaraciones de Eduardo Coudet tras una nueva derrota de River Plate reabrieron el debate sobre la salida de Juan Fernando Quintero. Foto: Agencia EFE

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Antes de las críticas de los hinchas, el propio Eduardo Coudet puso sobre la mesa la principal carencia de River Plate. Tras la derrota frente a Gimnasia, el entrenador reconoció que a su equipo le falta creatividad en los metros finales, una reflexión que terminó reavivando el debate sobre la reciente salida de Juan Fernando Quintero, un futbolista identificado precisamente por esa capacidad para asistir y romper líneas con un pase.

El mal momento del conjunto de Núñez se profundizó con una nueva caída que extendió a cuatro derrotas consecutivas la racha negativa. Además de los resultados, el funcionamiento colectivo sigue sin convencer y tanto el rendimiento del equipo como las decisiones del cuerpo técnico han sido motivo de cuestionamientos entre la afición.

Coudet reconoció la falta de creatividad

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el técnico argentino admitió que River necesita mayor inventiva en el último tercio del campo.

“Tenemos que generar más. No hay contagio. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol. En River jugás en los últimos 30 metros, tenés que encontrar el pase distinto, pero no nos está sucediendo. Hay que animarse a ir por más”, expresó.

Sus palabras no tardaron en generar repercusiones, ya que apenas cinco días antes Juan Fernando Quintero había rescindido su contrato de común acuerdo con el club, dejando el plantel sin un futbolista con esas características.

El recuerdo de Juanfer volvió entre los hinchas

Las declaraciones de Coudet provocaron una inmediata reacción de los aficionados, quienes recordaron que el colombiano perdió protagonismo desde la llegada del entrenador.

En redes sociales aparecieron mensajes cuestionando la gestión del técnico con el volante colombiano. Entre las reacciones destacaron frases como: “Lo tenías y lo ninguneaste”, “Era el pase que te daba Juanfer”, “Lo tenías y te cansaste de menospreciarlo” y “Ninguneaste a Quintero y ahora dices esto”.

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La polémica también se alimentó por las declaraciones que el propio Quintero entregó antes de cerrar su tercera etapa en River.

“No soy prioridad para Coudet. Como persona, tengo la mejor y lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad; en la final jugué cinco minutos”, aseguró el colombiano días antes de desvincularse.

Los números que marcaron el cambio

Durante esta temporada, Quintero disputó siete de los ocho partidos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Fue titular en seis de ellos y llevó la cinta de capitán en esos encuentros, perdiéndose únicamente un compromiso por un desgarro.

Sin embargo, el panorama cambió con la llegada de Coudet. El mediocampista solo fue titular en tres ocasiones y apenas sumó 16 minutos entre los cuartos de final, la semifinal y la final del Torneo Apertura, pese a haber sido una de las figuras en los octavos de final gracias a un gol y una asistencia frente a San Lorenzo.

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River busca soluciones en el mercado

Con la ausencia de un jugador de las características de Quintero en el plantel, más allá de juveniles que todavía están en proceso de formación como Lautaro Pereyra, Coudet aseguró que el club reforzará varias posiciones.

El entrenador confirmó que River “va a traer muchos jugadores más” y que necesitan incorporaciones en tres o cuatro posiciones, por lo que no sería extraño que la dirigencia busque un volante creativo que pueda aportar ese pase diferente que hoy el equipo extraña.

Mientras tanto, Quintero avanza en negociaciones con Atlético Mineiro, mantiene su discurso de amor por River desde Colombia y ya tuvo un reencuentro con Marcelo Gallardo, mientras su nombre vuelve a instalarse entre los hinchas cada vez que el equipo evidencia la falta de un futbolista capaz de marcar diferencias con el último pase.

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