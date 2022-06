Federico Valverde pidió perdón tras malentendido por foto con el presidente de Uruguay

Federico Valverde (d) de Uruguay disputa un balón con Manuel Gamboa (i) de Panamá. Foto: Gastón Britos

Federico Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, salió al paso de las críticas que provocó un gesto suyo antes del inicio de un partido con Uruguay en el Centenario de Montevideo, cuando no salió en la foto del equipo con el presidente Luis Lacalle por agacharse a colocarse las medias.

La selección charrúa recibió a Panamá en un amistoso que significaba la despedida del conjunto local ante su hinchada. El partido se jugó este sábado y término terminó 5-0 a favor de los uruguayos.

Le puede interesar: El fin justifica los medios: Arquero australiano explicó polémico gesto contra Perú

En la previa del partido, Lacalle Pou se acercó a los jugadores de la selección para una foto con la bandera. Valverde, que estaba cerca del presidente, se agachó y quedó oculto tras sus compañeros. El acto fue entendido por algunos hinchas como una provocación. Por tal motivo, el jugador publicó este miércoles una carta de disculpa.

“No he salido a hablar antes porque consideraba que no tenía que dar explicaciones de mis actos dentro de una cancha de fútbol, pero después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos”, escribió.

🇺🇾 En el partido de ayer de Uruguay contra Panamá, Valverde prefirió no salir en la foto que hizo el plantel con el presidente Lacalle Pou.pic.twitter.com/XvHSX7cSEH — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) June 12, 2022

“Siempre fui un chico de perfil bajo. Jamás he levantado la voz y nunca he tenido un problema con nadie. Siempre que puedo intento pasar desapercibido, simplemente por una razón: yo solo vivo por y para el fútbol. Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomodé las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y en mi cabeza solo quería jugar a la pelota”, explicó.

Le recomendamos: Así quedaron los colombianos en la general tras la quinta etapa de la Vuelta a Suiza

Fede Valverde dejó claro el amor a su patria pese a haberse marchado joven. “Me fui de Uruguay siendo un niño, pero jamás olvidé donde nací. Amo a mi país y por eso sé que merecen mis disculpas. Perdón. Perdón a los que creen que falte el respeto al Presidente. Perdón a los que piensan que falte el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tomé partido por una postura política”.

“Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies. Perdón y gracias”, sentenció.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador