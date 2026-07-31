FIFA habría tomado una decisión radical frente a su proyecto de privatizar sus competiciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino después de la victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, el domingo 19 de julio de este año. Foto: EFE - SHAWN THEW

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New York Post aseguró que la FIFA dio marcha atrás con la creación de una empresa para vender los derechos de la Copa Mundial y otros torneos. Parece que el saboteo liderado por la UEFA hizo que Gianni Infantino, presidente de la entidad internacional, descartara el millonario proyecto de US 20.000 millones.

Por otro lado, The Athletic, sección deportiva de The New York Times, afirmó que no es una decisión tomada, pero la FIFA sí considera seriamente no insistir tras recibir tantas opiniones negativas de parte de sus confederaciones miembro. Todo esto a solo horas de conocerse la postura de la CONMEBOL.

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Ya no hay interés de invertir en la FIFA

“No les gusta nada esto. No tienen ninguna intención de seguir involucrados en este lío. Kushner encontrará otra forma de participar en este sector. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para la marca”, dijo una fuente al New York Post.

Tal parece que el acuerdo, en el proyecto en el que iba a participar una empresa dirigida por el inversor de capital de riesgo neoyorquino Joshua Kushner, ya no es de su interés. Eso le dijeron cuatro fuentes al medio estadounidense.

Incluso, a los pocos minutos de conocerse públicamente esta información, el propio Infantino confirmó los rumores. Por lo que no se trata de una decisión sopesada dentro de la FIFA, sino una acción real con efectos inmediatos.

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El mundo del fútbol se queda tal como estaba

“El proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, le dijo a Sky News Gianni Infantino este viernes 31 de julio de 2026.

Con esto termina una semana muy convulsa en la FIFA que había dado a las 211 federaciones asociadas hasta el 19 de septiembre para dar su opinión sobre la propuesta de vender el 20% de los derechos de los campeonatos.

La firma de Kushner, Thrive Capital, era la más interesada en la operación, con la asesoría del banco J.P. Morgan Chase. No obstante, con todo el revuelo que levantó la mera iniciativa, pocas ganas le quedaron de seguir adelante.

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