Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

FIFA habría tomado una decisión radical frente a su proyecto de privatizar sus competiciones

De acuerdo con algunos medios en Estados Unidos, Gianni Infantino habría dado un giro de 180 grados con su propuesta de FIFA Forward Enterprise.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de agosto de 2026 - 12:06 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino después de la victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, el domingo 19 de julio de este año.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino después de la victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, el domingo 19 de julio de este año.
Foto: EFE - SHAWN THEW
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

New York Post aseguró que la FIFA dio marcha atrás con la creación de una empresa para vender los derechos de la Copa Mundial y otros torneos. Parece que el saboteo liderado por la UEFA hizo que Gianni Infantino, presidente de la entidad internacional, descartara el millonario proyecto de US 20.000 millones.

Por otro lado, The Athletic, sección deportiva de The New York Times, afirmó que no es una decisión tomada, pero la FIFA sí considera seriamente no insistir tras recibir tantas opiniones negativas de parte de sus confederaciones miembro. Todo esto a solo horas de conocerse la postura de la CONMEBOL.

Entérese: ¡Oficial! La CONMEBOL se pronunció sobre el proyecto de la FIFA de privatizar el mundial

Ya no hay interés de invertir en la FIFA

“No les gusta nada esto. No tienen ninguna intención de seguir involucrados en este lío. Kushner encontrará otra forma de participar en este sector. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para la marca”, dijo una fuente al New York Post.

Tal parece que el acuerdo, en el proyecto en el que iba a participar una empresa dirigida por el inversor de capital de riesgo neoyorquino Joshua Kushner, ya no es de su interés. Eso le dijeron cuatro fuentes al medio estadounidense.

Incluso, a los pocos minutos de conocerse públicamente esta información, el propio Infantino confirmó los rumores. Por lo que no se trata de una decisión sopesada dentro de la FIFA, sino una acción real con efectos inmediatos.

No se pierda: Director de Operaciones de la FIFA estalló en contra de Infantino: “Nos engañó”

El mundo del fútbol se queda tal como estaba

“El proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, le dijo a Sky News Gianni Infantino este viernes 31 de julio de 2026.

Con esto termina una semana muy convulsa en la FIFA que había dado a las 211 federaciones asociadas hasta el 19 de septiembre para dar su opinión sobre la propuesta de vender el 20% de los derechos de los campeonatos.

La firma de Kushner, Thrive Capital, era la más interesada en la operación, con la asesoría del banco J.P. Morgan Chase. No obstante, con todo el revuelo que levantó la mera iniciativa, pocas ganas le quedaron de seguir adelante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

FIFA Forward Enterprise

Gianni Infantino

Infantino

Copa Mundial de la FIFA

FWC

 

Patty(42394)Hace 13 minutos
Dio un giro de 360 grados o sea que sigue en el mismo punto anterior? Como se añoran los editores de prensa en estos "medios".
Javier Olaya(19361)Hace 37 minutos
¿Un giro de 360 grados? ¡Ay don Daniel, por Dios!
Gloria Lucia Malagón Bolaños(48075)Hace 38 minutos
Un giro de 360⁰ es volver al mismo punto.
Fernando Ruiz(62501)Hace 40 minutos
Giro de 180 grados!!!!
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.