¡Oficial! La CONMEBOL se pronunció sobre el proyecto de la FIFA de privatizar el mundial

Letrero de la Conmebol el 16 de junio de 2026, en Miami, Florida, Estados Unidos. Foto: EFE - Alberto Boal

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“Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta”.

Este fue parte del comunicado que lanzó este viernes 31 de julio de 2026 la Confederación Sudamericana de Fútbol relacionado con la recientemente publicada propuesta de la FIFA de venderles parte de los derechos de sus competiciones, como la Copa Mundial, a empresas privadas interesadas.

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“El fútbol siempre está primero”, CONMEBOL

“Solicitamos a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, emitió la CONMEBOL en su comunicado de este viernes.

Eso sí, la Confederación Sudamericana advirtió que actuará con “prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración” para garantizar los principios de buena gobernanza. Todo esto en busca de anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

“Reafirmamos que nuestra prioridad siempre será el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones comerciales y financieras, pero siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de él”.

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