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¡Oficial! La CONMEBOL se pronunció sobre el proyecto de la FIFA de privatizar el mundial

La institución del fútbol sudamericano era una de las pocas confederaciones que faltaban por pronunciarse sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de julio de 2026 - 10:15 p. m.
Letrero de la Conmebol el 16 de junio de 2026, en Miami, Florida, Estados Unidos.
Letrero de la Conmebol el 16 de junio de 2026, en Miami, Florida, Estados Unidos.
Foto: EFE - Alberto Boal
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“Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise), inició un proceso de consultas con sus asociaciones miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta”.

Este fue parte del comunicado que lanzó este viernes 31 de julio de 2026 la Confederación Sudamericana de Fútbol relacionado con la recientemente publicada propuesta de la FIFA de venderles parte de los derechos de sus competiciones, como la Copa Mundial, a empresas privadas interesadas.

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“El fútbol siempre está primero”, CONMEBOL

“Solicitamos a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE”, emitió la CONMEBOL en su comunicado de este viernes.

Eso sí, la Confederación Sudamericana advirtió que actuará con “prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración” para garantizar los principios de buena gobernanza. Todo esto en busca de anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

“Reafirmamos que nuestra prioridad siempre será el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones comerciales y financieras, pero siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de él”.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Camilo Sanchez Espejo(3yl69)Hace 10 minutos
Pero que más esperamos de los parados, digo de los Paraguayos amigos del mechón anaranjado
Caleño82(jx49o)Hace 33 minutos
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ladina es que es esta Conmebol! No salieron de una a decir que van en contra, sino: 'Estudiaremos el caso, y tomaremos una decisión'. Típico de estas tierras que siempre se quieren ver como limosneras, porque así las acostumbraron hombres de la calaña de Havelange, Leoz, Grondona, Teixeira y demás joyitas. ¡Ah! Y en el caso nuestro, con el aprovechado de Jesurún, peor
Ptolomeo(73769)Hace 34 minutos
Un pronunciamiento de la Comebol cauteloso que no dice nada y no rechaza de plano este intenciones del corrupto Infantino haciendole el mandado a Trump y jugando hipocritamente y esperando a ver primero segun la turbulencia hacia donde se inclinan o pronuncian. Con estos directivos tan corruptos en su fuero interno se frotan las manos pensando en el gran negociado que tendrían en caso de aprobarse. Cobardes!
Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 49 minutos
En síntesis quieren saber cómo va a ser la tajada y que tanto manejo van a tener, el fútbol ha muerto con el mundial pasado ya esto solo va a ser un acto mercantil
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