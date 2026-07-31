Director de Operaciones de la FIFA estalló en contra de Infantino: “Nos engañó”

Kevin Lamour, director de Operaciones de la FIFA, lanzó duras acusaciones contra Gianni Infantino por el plan para vender el 20% del negocio comercial de los Mundiales a inversores privados. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

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La crisis alrededor de Gianni Infantino sigue creciendo dentro de la FIFA. Apenas horas después de la dimisión de su asesor financiero y enlace con la Casa Blanca, Carlos Cordeiro, el presidente del organismo recibió otro duro cuestionamiento desde el interior de la institución. Esta vez fue Kevin Lamour, director de Operaciones de la FIFA, quien lanzó fuertes críticas contra el máximo dirigente por el proyecto para vender una participación del negocio comercial de los Mundiales a inversores privados.

En un comunicado enviado a Associated Press, Lamour aseguró que Infantino “engañó a los trabajadores de la FIFA” con el plan de inversión privada y sostuvo que quienes hacen parte del organismo “merecemos algo mejor que desprecio e intimidación”. Sus declaraciones reflejan el creciente desgaste interno que enfrenta el presidente de la FIFA en torno a una de las iniciativas más polémicas de los últimos meses.

“Es un proyecto de una sola persona”

El director de Operaciones, quien comparte una larga trayectoria con Infantino tras coincidir con él tanto en la FIFA como en la UEFA, fue especialmente crítico con la propuesta. En su mensaje afirmó que el plan “es un proyecto de una sola persona” y consideró que no debería continuar.

Además, hizo un llamado para que los responsables políticos del fútbol actúen frente a la situación. “Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas”, expresó.

Aunque Lamour decidió no presentar su renuncia al cargo que ocupa desde 2024, explicó que sentía la obligación de pronunciarse por sus compañeros de trabajo. Incluso dejó abierta la posibilidad de asumir las consecuencias de sus palabras.

“Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea”, afirmó el dirigente francés. “Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

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El proyecto que divide a la FIFA

Las declaraciones de Lamour llegan en medio de la controversia generada por la intención de Infantino de vender el 20% del brazo comercial de los Mundiales a inversores privados vinculados a Donald Trump. Entre ellos aparece Thrive Eternal, empresa propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense.

La iniciativa contempla la creación de una nueva sociedad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), valorada en 20.000 millones de dólares. Según el proyecto, esta compañía administraría la explotación comercial de la Copa del Mundo masculina, femenina, los torneos juveniles y el Mundial de Clubes.

De acuerdo con la propuesta, las 211 federaciones miembro de la FIFA incrementarían los recursos que reciben a través del programa de desarrollo, pasando de ocho a 20 millones de dólares durante los próximos cuatro años. Posteriormente, otro programa permitiría elevar esos ingresos de 10 a 40 millones de dólares para cada federación.

Más presión para Infantino

La posición de Lamour se suma a un contexto de creciente presión para Infantino. Su pronunciamiento se produjo después de que la UEFA llamara al boicot del Mundial y de las demás competiciones organizadas por la FIFA. Mientras tanto, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF rechazaron la propuesta de inversión privada, aunque optaron por no respaldar el boicot.

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Con las elecciones de la FIFA previstas para 2027, el presidente necesita conseguir el respaldo de más del 50% de las federaciones para aprobar la venta del 20% de la nueva sociedad. Si supera ese primer paso, la propuesta deberá recibir posteriormente el visto bueno del Consejo de la FIFA antes de la fecha prevista para el 19 de septiembre.

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