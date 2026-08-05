FIFA niega supuesto pacto de Infantino para llevar la final del Mundial 2030 a Marruecos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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La FIFA salió al paso de las versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo entre su presidente, Gianni Infantino, y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para llevar la final del Mundial de 2030 a Casablanca, Marruecos, a cambio del respaldo africano a una futura reelección del dirigente.

Según informó un vocero del organismo al diario AS, la información publicada por The Times es “falsa y engañosa”. Además, la FIFA aseguró que la elección de la sede de la final del torneo “se tomará a su debido tiempo”, desmintiendo que exista una decisión tomada o un compromiso previo con Marruecos.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”, le dijo un portavoz al diario español.

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La polémica surgió luego de que The Times afirmara que Infantino habría negociado con la CAF para que el estadio de Casablanca albergara la final del Mundial 2030, por encima de candidaturas como Madrid o Barcelona, con el objetivo de consolidar apoyos políticos dentro del fútbol internacional.

De acuerdo con esa versión, el presidente de la FIFA se reunió recientemente en Rabat con su círculo más cercano para afrontar la crisis generada tras el fracaso de su proyecto de vender el 20 % de los torneos organizados por la FIFA a fondos de inversión, iniciativa que encontró una fuerte resistencia entre las federaciones.

Hasta hace pocos meses, el estadio Santiago Bernabéu aparecía como el gran favorito para recibir la final del Mundial, impulsado por la buena relación entre Infantino y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Sin embargo, esa posición habría perdido fuerza debido al creciente acercamiento del dirigente suizo-italiano con Marruecos y con el rey Mohammed VI.

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Ese vínculo se ha hecho evidente en los últimos años. Infantino ha viajado en cuatro ocasiones a Marruecos durante los últimos dos años y la FIFA incluso abrió una oficina permanente en ese país, reforzando la percepción de una relación cada vez más estrecha entre ambas partes.

En contraste, el máximo dirigente del fútbol mundial no visita España desde la etapa de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y su último encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se produjo hace aproximadamente un año.

Pese a las especulaciones, en la RFEF mantienen la confianza en que el Santiago Bernabéu continúe siendo la principal opción para albergar la final del Mundial 2030. No obstante, existe preocupación por los movimientos internos dentro de la FIFA y por la influencia que puedan tener en la decisión definitiva, que el organismo insiste en que aún no ha sido tomada.

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