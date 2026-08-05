Infantino ofreció a Marruecos la final del Mundial 2030 por apoyos en su reelección

El príncipe de Marruecos, Moulay El Hassan, junto al arquero marroquí Yassine Bounou, Romain Saiss y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 en Rabat, capital de Marruecos. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

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Según el diario británico The Times, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo. Infantino se reunió este miércoles 5 de agosto de 2026 en Rabat para tratar de solucionar su crisis de credibilidad.

De acuerdo con el medio de comunicación inglés, la intención del suizo de 54 años es ofrecer el partido más importante de la Copa del Mundo 2030, que organizan conjuntamente España, Marruecos y Portugal. Además, la cita orbital tendrá tres partidos en Sudamérica, incluyendo la inauguración en Uruguay.

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Marruecos, gran aliado de Infantino desde que subió al poder hace diez años, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca, mientras que España espera que el campo elegido sea el Santiago Bernabéu, en Madrid.

Además de que ya son varias las asociaciones que han retirado su apoyo a Infantino, como la inglesa, la galesa y la serbia, exjugadores muy notables como el portugués Luis Figo, quien pidió su dimisión por medio de una carta.

El exinternacional portugués escribió una columna en el tabloide británico Daily Mail en la que criticó con dureza a Infantino. Todo esto por su controvertida decisión de vender acciones de la Copa Mundial a privados.

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Iniciativa de la que tuvo que retractarse ante el clamor popular y por la que ahora su puesto está en peligro. “Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse”, escribió Figo.

“Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. Forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte”.

Finalmente, The Times apunta que Gianni Infantino está “desesperado” por conseguir cualquier apoyo que le permita seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027, año en que se celebrarán las elecciones para el puesto.

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