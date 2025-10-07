FIFA revela nuevos detalles sobre sanción a Rodrigo Holgado por jugar con Malasia

Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali. Foto: @AmericadeCali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La FIFA dio detalles este lunes sobre la sanción de un año al delantero argentino Rodrigo Holgado, actual jugador de América de Cali, por el uso de documentación falsa para representar a la selección de Malasia en la pasada ventana internacional.

El caso hace parte de una investigación más amplia que involucra a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a otros seis futbolistas que obtuvieron la nacionalidad de manera irregular y también vieron acción recientemente con el combinado del sudeste asiático.

Según el informe del máximo organismo del fútbol mundial, los documentos presentados por los jugadores naturalizados contenían datos falsos sobre sus ascendencias. Uno de los requisitos para hacerlo es contar con un padre o un abuelo que naciera en el territorio que se va a representar.

En el expediente de Holgado, la FIFA determinó que su supuesto abuelo malayo, Omar Eli Holgado Gardón, no nació en George Town —como indicaba el registro que la federación malaya— sino en Caseros, en las afueras de Buenos Aires.

🇲🇾 La FIFA publicó su investigación respecto a los jugadores nacionalizados por Malasia. Es escandaloso.



Por ejemplo, Omar Holgado, abuelo del delantero, nació en Caseros. Lo mismo con la abuela de Machuca, Concepción Agueda Alaniz. Se pasaron. https://t.co/mPgOkytUBh pic.twitter.com/H73ZW60NIN — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 6, 2025

Además de la suspensión por doce meses, Holgado deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos. Imanol Machuca, Facundo Garcés, Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel recibieron sanciones idénticas. La FAM, por su parte, fue castigada con 350.000 francos por su papel en la manipulación de documentos.

La federación malasia anunció que apelará la decisión ante la Comisión de Apelación del ente rector. Mientras tanto, América de Cali confirmó que, mientras el caso de Holgado no tome un nuevo rumbo, no podrá contar con sus servicios por lo menos hasta octubre del año entrante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador