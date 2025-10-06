Mundialista con Brasil en Catar 2022 padece cáncer de tiroides

Éverton Ribeiro (11) en acción con la selección de Brasil en la Copa América de Brasil 2021. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

El mediapunta del Bahía, Éverton Ribeiro, mundialista con Brasil en la Copa Mundial de Catar 2022, fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”, afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.

El jugador del Bahía dijo estar seguro de que juntos superarán esta nueva batalla. El club compartió el mensaje de Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni. Su estado de salud y diagnóstico no eran de público conocimiento.

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Catar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por Adenor Leonardo Bachi, más conocido como ‘Tite’. Como internacional disputó 22 partidos y anotó tres goles.

