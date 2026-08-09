FIFA salió en defensa de Gianni Infantino y lanzó una dura advertencia en medio de la crisis

FIFA denunció un “esfuerzo concertado” para debilitar a Gianni Infantino y defendió su mandato, en medio de la creciente tensión con UEFA y nuevas acusaciones contra el presidente. Foto: EFE - Madla Hartz

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La FIFA salió en defensa de Gianni Infantino y denunció lo que considera un “esfuerzo concertado y continuo” de algunos sectores para debilitar al presidente del organismo rector del fútbol mundial, en medio de la creciente tensión con UEFA y de nuevas acusaciones publicadas contra el dirigente.

A través de un comunicado, FIFA aseguró que quienes no cuentan con el respaldo de sus asociaciones miembro no deberían intentar conseguir, mediante “acusaciones, insinuaciones o desinformación”, lo que no pueden alcanzar a través de los procesos democráticos establecidos por la organización.

El pronunciamiento se produce después de varios días de fuertes cuestionamientos a Infantino, especialmente por el ya descartado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba la posibilidad de que FIFA pusiera a disposición de inversión privada participaciones en operaciones comerciales y de eventos del fútbol mundial, incluidos los Mundiales y los Mundiales de Clubes.

FIFA cierra filas con Infantino

La organización fue contundente al referirse al futuro político de su presidente. FIFA aseguró que no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del presidente que sea contrario a sus estatutos, procedimientos democráticos y marco de gobernanza establecido.

En su comunicado, además, destacó la trayectoria de Infantino, quien, según el organismo, ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial y ha contribuido a cambios importantes en el deporte, particularmente en la ampliación del acceso, los recursos y las oportunidades en distintas partes del mundo.

“El cambio inevitablemente desafía intereses establecidos”, señaló FIFA, al tiempo que sostuvo que los desacuerdos con esas transformaciones no pueden justificar intentos de debilitar el mandato democrático de Infantino ni la institución que fue elegido para dirigir.

Las acusaciones contra el presidente de FIFA

El respaldo se conoció después de un informe publicado el viernes por The Daily Telegraph, que aseguró que UEFA habría pagado una suma de seis cifras a una persona señalada como una presunta pareja de Infantino durante el periodo en el que este se desempeñaba como secretario general del organismo europeo.

El medio no identificó a la persona involucrada.

UEFA confirmó que se realizó un pago de salida a ese individuo y que también se cubrieron los costos de un curso de MBA en una escuela de negocios local. La confederación europea explicó que sus regulaciones fueron reforzadas desde 2016 y que las normas actuales aplican a todos sus empleados.

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Ante las acusaciones, FIFA aseguró que Infantino las niega tajantemente y que son categóricamente falsas.

La tensión entre FIFA y UEFA continúa

El respaldo de FIFA ocurre en un contexto de abierto enfrentamiento con UEFA. La confederación europea anunció el 30 de julio que sus países podrían boicotear competiciones de FIFA y mantuvo esa postura incluso después de que el organismo internacional diera marcha atrás con el proyecto FFE y de que Infantino ofreciera disculpas.

UEFA reiteró el jueves que había perdido la confianza en la presidencia de Infantino y aseguró que esa posición se mantiene.

La propuesta también generó críticas de Concacaf, que pidió una “revisión exhaustiva” de la presidencia de Infantino. Además, los presidentes de las federaciones de fútbol de Noruega y Jordania han expresado públicamente sus cuestionamientos.

Pero el dirigente también ha encontrado respaldo dentro de las asociaciones miembro. Entre ellas están la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Mexicana de Fútbol.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), por su parte, afirmó el jueves que había reconfirmado unánimemente su apoyo a Infantino y que estaba comprometida con continuar trabajando junto a FIFA.

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CONMEBOL también manifestó su preocupación por lo que calificó como acciones unilaterales repetidas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales, aunque llamó a mantener la unidad de la familia del fútbol de cara a las elecciones presidenciales de FIFA, previstas para marzo.

En ese escenario, FIFA dejó clara su posición: defenderá el mandato de Infantino y los procedimientos establecidos para elegir a su presidente, mientras las diferencias con UEFA y otros sectores del fútbol internacional continúan creciendo.

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