Pep Guardiola “casi acepta”: Maldini reveló los secretos de su caótica salida de Italia

Pep Guardiola se acaba de marchar de Manchester City. Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

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Paolo Maldini rompió el silencio sobre su intempestiva salida de la selección de Italia y dejó al descubierto una profunda crisis interna. La leyenda del Milan explicó por qué renunció apenas unos días después de asumir como director deportivo, reveló que Pep Guardiola estuvo muy cerca de convertirse en seleccionador y describió una estructura prácticamente paralizada que ayuda a entender los recientes fracasos de la ‘Azzurra’.

Maldini había aceptado el desafío con la intención de participar activamente en la reconstrucción deportiva de Italia. Sin embargo, su paso por el cargo terminó prácticamente antes de comenzar. Según explicó, las diferencias aparecieron cuando desde la dirigencia pretendieron modificar las funciones y quitarle capacidad de decisión sobre uno de los asuntos fundamentales de su gestión: la elección del nuevo entrenador.

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Antes de que todo saltara por los aires, Maldini y su equipo estuvieron muy cerca de conseguir un golpe de enorme impacto con la contratación de Pep Guardiola. El exdefensor contó que viajaron hasta Barcelona para reunirse personalmente con el técnico y que la conversación se extendió durante todo un día. La posibilidad no fue simplemente un sondeo: el entrenador estuvo seriamente interesado.

“Fuimos a ver a Guardiola en Barcelona, hablamos durante un día entero. Estaba muy tentado. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso se puso a escribir alineaciones en unas hojas”, relató Maldini. Incluso, según su versión, el dinero nunca representó un inconveniente, pues Guardiola les habría manifestado que estaba dispuesto a recibir un euro menos de lo que había cobrado el anterior seleccionador.

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Finalmente, la operación se cayó por una razón personal. “¿Por qué rechazó la oferta? Por cansancio”, explicó Maldini. De acuerdo con el histórico defensor, Guardiola venía desgastado después de una década de enorme exigencia con Manchester City, había tenido que someterse a una operación de espalda y quería alejarse temporalmente de la presión para descansar y compartir tiempo con su familia.

Lo que explotó la relación en la selección de Italia

Tras descartarse esa posibilidad, Andrea Pirlo apareció como otra de las alternativas para asumir el banquillo italiano, pero allí comenzó el conflicto que terminó provocando la salida de Maldini. Existían cuestionamientos alrededor de los vínculos de Pirlo con una casa de apuestas rusa, aunque el propio Maldini aseguró que el entrenador estaba dispuesto a romperlos para asumir el cargo y consideró que el asunto fue utilizado como un pretexto.

La situación terminó de romperse cuando, según el relato de Maldini, recibió una llamada del presidente de la federación, Giovanni Malagò, en la que le comunicó que las reglas habían cambiado.

“Desde hoy, al entrenador lo decido yo. Desde hoy cambian las reglas: yo decido al seleccionador y vosotros lo avaláis”, habría sido el mensaje. Maldini consideró que aceptar esas condiciones convertía su cargo en una figura prácticamente decorativa y decidió apartarse.

“Si tengo una función, si tengo una responsabilidad, y pienso ejercerlas, ese es un planteamiento inaceptable”, explicó. Maldini y Leonardo Nascimento de Araújo, exjugador que lo ayudaba cono asesor, se tomaron apenas 24 horas para analizar la situación antes de presentar sus dimisiones. De esa manera terminó una gestión que prácticamente no alcanzó a comenzar y que había sido presentada como parte del intento por recuperar el rumbo deportivo de Italia.

La preocupante situación de la selección italiana

Sin embargo, quizá la declaración más preocupante de Maldini fue la relacionada con lo que encontró dentro de la estructura de la selección. “Estuvimos en Coverciano y es una máquina parada”, aseguró. Según explicó, encontró numerosas personas con disposición para trabajar, pero sin objetivos claros ni instrucciones concretas: “Hay muchísimas personas que querrían hacer cosas, pero no saben qué hacer. Esperan un objetivo, unas indicaciones”.

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Las palabras de Maldini dibujan así un panorama mucho más profundo que una simple crisis de resultados. Italia arrastra años de frustraciones y ahora una de sus máximas leyendas apunta directamente a problemas de planificación, liderazgo y distribución de responsabilidades. Guardiola estuvo cerca, Pirlo terminó convertido en el centro de una disputa y Maldini se marchó cuando sintió que no tendría verdadera autonomía. Una sucesión de episodios que ayuda a explicar por qué una de las selecciones más importantes de la historia atraviesa nuevamente un periodo de enorme incertidumbre.

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