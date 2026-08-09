Demi Vollering hace historia al ganar el Tour de Francia; este año también ganó el Giro

Demi Vollering, con la camiseta de líder en el Tour de Francia, celebra su nuevo título. Foto: AFP - NICOLAS TUCAT

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La neerlandesa Demi Vollering ganó el Tour de Francia por segunda vez en su carrera al imponerse en solitario en la última etapa, este domingo en Niza.

La líder del equipo FDJ United-Suez, que aventaja a la polaca Kasia Niewiadoma en la clasificación general final, ya se había impuesto en 2023 antes de terminar en segundo lugar en las ediciones de 2024 y 2025.

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También había terminado segunda en 2022 en la edición del renacimiento del Tour femenino, bajo la organización de Amaury Sport. Este año, además, es histórico para ella, pues venía de ganar el Giro de Italia en el arranque de la temporada.

Sucede en el palmarés a la francesa Pauline Ferrand-Prévot, obligada a abandonar en la salida de la penúltima etapa el sábado.

“Es un sueño ganar este Tour. Pero sobre todo es un sueño vivir esta vida. Nunca habría imaginado vivir esto sobre una bicicleta”, declaró la vencedora.

“Nunca dudé esta semana, incluso después de la victoria de Kasia en el Ventoux (el viernes). Conocía mi nivel”, añadió.

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Vollering, que solo tenía ocho segundos de ventaja sobre Niewiadoma este domingo por la mañana, no se limitó a gestionar su renta: atacó a su perseguidora en la última de las cuatro ascensiones al Col d’Eze antes de firmar su tercer triunfo de etapa en este Tour.

La española Paula Blasi se impuso en un esprint del grupo perseguidor, a más de un minuto, para hacerse con la segunda plaza de la etapa, media rueda por delante de Niewiadoma.

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En el podio final, Vollering aventajó a Niewiadoma en un minuto y 18 segundos.

La italiana Elisa Longo-Borghini se hizo con la tercera plaza final en detrimento de la suiza Marlen Reusser, víctima de una caída poco antes del ecuador de la carrera, en el descenso del Col d’Eze.

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