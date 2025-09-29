FIFA sancionó a la selección que dirige Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. ¿Qué pasó?

El máximo ente del fútbol castigó a El Salvador con una multa económica y la reducción de aforo en el estadio Cuscatlán, tras los insultos racistas de sus aficionados contra jugadores de Surinam en la eliminatoria al Mundial 2026. Foto: AFP - MARVIN RECINOS

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) sancionó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras los insultos racistas dirigidos por aficionados locales contra jugadores de Surinam en el partido de eliminatoria mundialista del pasado 8 de septiembre en San Salvador. La medida incluye una multa económica y la reducción del aforo en el estadio Cuscatlán para el próximo compromiso de la selección como anfitriona.

El incidente ocurrió al finalizar el duelo por la segunda jornada de la fase final de clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El entrenador de Surinam, Stanley Menzo, y el defensor Shaquille Pinas denunciaron que, durante y después del compromiso —que terminó con victoria visitante 2-1—, varios jugadores de su equipo fueron objeto de insultos racistas como “negros” y “monos” provenientes de las gradas.

Tras recibir los reportes oficiales, la FIFA decidió imponer a Fesfut una multa de 62.715 dólares, monto que deberá destinarse a un plan integral contra la discriminación supervisado por el propio organismo internacional. Además, el máximo ente del fútbol ordenó el cierre de al menos un 15% del aforo del estadio Cuscatlán, particularmente en las tribunas ubicadas detrás de las porterías, para el próximo encuentro como local de El Salvador. Ese compromiso será el 10 de octubre frente a Panamá, en la tercera fecha de la ronda decisiva.

La sanción llega en un momento clave de la eliminatoria: con dos jornadas disputadas, Surinam lidera el Grupo A con cuatro puntos, seguido por El Salvador con tres, Panamá con dos y Guatemala con uno. En un comunicado, la Fesfut advirtió que cualquier nuevo episodio de racismo podría traer castigos más severos, incluida la pérdida de partidos o hasta la exclusión de torneos internacionales. “El futuro de nuestro fútbol depende del comportamiento en los estadios”, señaló el organismo al pedir a los hinchas un cambio de actitud.

