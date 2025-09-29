EN VIVO: siga el minuto a minuto de Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial sub 20

La selección de Colombia, en el pasado Sudamericano Sub-20. Foto: FCF

Colombia se juega hoy un partido clave en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudí, rival que siempre representa intensidad, físico y velocidad. El duelo, programado para las 6:00 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, será el estreno en el Grupo F y pondrá a prueba la capacidad de reacción y la jerarquía de los dirigidos por César Torres, que saben que cada punto es determinante en una zona que también comparten con Noruega y Nigeria.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial sub 20

La selección llega con una mezcla interesante: una base que se conoce desde el Sudamericano y varias caras nuevas que buscan consolidarse en un escenario de máxima exigencia. Jugadores como Óscar Perea y Emilio Aristizábal cargan con la responsabilidad de abrir el camino en ataque, mientras que la solidez defensiva de Yeimar Mosquera y Simón García será vital frente a la potencia africana. El XI inicial podría repetir estructura, pero con ajustes pensados para contrarrestar el vértigo saudí.

Arabia Saudí llega como un rival que no puede subestimarse. Con un fútbol en crecimiento y una generación que destacó en el último torneo asiático, apuesta por el orden defensivo y la paciencia para sorprender en transición. Su propuesta contrasta con la de Colombia: mientras la tricolor buscará imponer ritmo y amplitud ofensiva, los saudíes tratarán de cerrarle los caminos y aprovechar cualquier error para dar el golpe.

La posible formación de Colombia para el debut en el Mundial Sub-20 tendría a Jordan García bajo los tres palos, respaldado por una línea defensiva con Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala. En el medio, el equilibrio lo aportarían Kener González, José Cavadía y Jordan Barrera, mientras que por los costados estarían Jhon Rentería y Óscar Perea para darle amplitud y velocidad al ataque. En punta, Emilio Aristizábal se perfila como el referente ofensivo, un once que combina experiencia en torneos juveniles con la irrupción de nuevos talentos.

