EN VIVO: siga el minuto a minuto de Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial sub 20

La tricolor busca iniciar con autoridad en el Grupo F y reafirmar su ambición en la cita mundialista que se lleva a cabo en Chile.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
29 de septiembre de 2025 - 10:35 p. m.
La selección de Colombia, en el pasado Sudamericano Sub-20.
La selección de Colombia, en el pasado Sudamericano Sub-20.
Foto: FCF
Colombia se juega hoy un partido clave en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudí, rival que siempre representa intensidad, físico y velocidad. El duelo, programado para las 6:00 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, será el estreno en el Grupo F y pondrá a prueba la capacidad de reacción y la jerarquía de los dirigidos por César Torres, que saben que cada punto es determinante en una zona que también comparten con Noruega y Nigeria.

Siga aquí el minuto a minuto de Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial sub 20

Actualización claveHace 5 horas

OFICIAL: la alineación de Colombia

Hace 5 horas

Previa del partido

La selección llega con una mezcla interesante: una base que se conoce desde el Sudamericano y varias caras nuevas que buscan consolidarse en un escenario de máxima exigencia. Jugadores como Óscar Perea y Emilio Aristizábal cargan con la responsabilidad de abrir el camino en ataque, mientras que la solidez defensiva de Yeimar Mosquera y Simón García será vital frente a la potencia africana. El XI inicial podría repetir estructura, pero con ajustes pensados para contrarrestar el vértigo saudí.

Arranca el sueño: Colombia debuta en el Mundial Sub-20

Arabia Saudí llega como un rival que no puede subestimarse. Con un fútbol en crecimiento y una generación que destacó en el último torneo asiático, apuesta por el orden defensivo y la paciencia para sorprender en transición. Su propuesta contrasta con la de Colombia: mientras la tricolor buscará imponer ritmo y amplitud ofensiva, los saudíes tratarán de cerrarle los caminos y aprovechar cualquier error para dar el golpe.

Hace 5 horas

Así fue el último entrenamiento de Colombia

Hace 5 horas

Estas son las dorsales que tendrán los 21 jugadores convocados

Actualización claveHace 5 horas

Esta sería la titular de Colombia

La posible formación de Colombia para el debut en el Mundial Sub-20 tendría a Jordan García bajo los tres palos, respaldado por una línea defensiva con Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García y Juan Arizala. En el medio, el equilibrio lo aportarían Kener González, José Cavadía y Jordan Barrera, mientras que por los costados estarían Jhon Rentería y Óscar Perea para darle amplitud y velocidad al ataque. En punta, Emilio Aristizábal se perfila como el referente ofensivo, un once que combina experiencia en torneos juveniles con la irrupción de nuevos talentos.

Hace 5 horas

Los protagonistas ya están en el estadio

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

