Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia confirmó dos nuevos amistosos rumbo al Mundial 2026

La tricolor viajará a Estados Unidos en noviembre para medirse con las selecciones de Nueva Zelanda y Nigeria.

Daniel Bello
Daniel Bello
25 de septiembre de 2025 - 05:08 p. m.
La selección de Colombia cerrará el 2025 con cuatro partidos amistosos. Dos serán en octubre y los otros dos en noviembre.
La selección de Colombia cerrará el 2025 con cuatro partidos amistosos. Dos serán en octubre y los otros dos en noviembre.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección de Colombia ya tiene definidos sus próximos partidos de preparación para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y para el que la tricolor ya tiene su tiquete.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca llegar en óptimas condiciones a la cita orbital, y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este jueves la programación de dos nuevos amistosos internacionales que se disputarán en noviembre de este año.

Vínculos relacionados

Millonarios lanzó camiseta alternativa: ¿cómo es, cuánto vale y dónde comprar?
¡Oficial! Estas son las mascotas de la Copa Mundial de Fútbol de 2026
El recado del técnico de Independiente del Valle al Once Caldas

Ya había un par de duelos confirmados para octubre, mes en el que la tricolor se medirá precisamente con dos de los anfitriones del Mundial. El 11 de octubre enfrentará a México en Arlington (Texas), mientras que el 14 de octubre chocará con Canadá en Harrison (Nueva Jersey).

Más allá del carácter amistoso, ambos partidos representan la oportunidad de sumar puntos en el ranking FIFA, medidor fundamental para aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo mundialista. Ya en Brasil 2014, Colombia alcanzó ese privilegio, y ahora busca repetirlo en 2026.

La preparación continuará en noviembre, nuevamente en territorio estadounidense. El 15 de noviembre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda, selección que también aseguró su presencia en el Mundial.

Será apenas el segundo enfrentamiento histórico entre ambos países. El único precedente hasta el momento ocurrió en la Copa Confederaciones de Francia 2003, cuando la tricolor se impuso 3-1 con goles de Jorge López Caballero, Mario Yepes y Giovanni Hernández.

Video Thumbnail

Posteriormente, el 18 de noviembre, en el Citi Field de Nueva York, la tricolor cerrará el año contra Nigeria, en lo que será el quinto duelo oficial entre ambas selecciones. El historial favorece al combinado nacional, con tres victorias y un empate.

Colombia se ubica en la casilla 13 del ranking FIFA, a solo cuatro posiciones de las nueve mejores selecciones que asegurarán la condición de cabeza de serie en el sorteo. Con resultados positivos en los amistosos, la tricolor podría dar un salto importante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Néstor Lorenzo

Luis Díaz

Selección Colombia

Colombia vs. Nueva Zelanda

Colombia vs. Nigeria

Fecha FIFA

Mundial 2026

Federación Colombiana de Fútbol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.