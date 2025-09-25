Colombia confirmó dos nuevos amistosos rumbo al Mundial 2026

La selección de Colombia cerrará el 2025 con cuatro partidos amistosos. Dos serán en octubre y los otros dos en noviembre. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La selección de Colombia ya tiene definidos sus próximos partidos de preparación para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y para el que la tricolor ya tiene su tiquete.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca llegar en óptimas condiciones a la cita orbital, y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este jueves la programación de dos nuevos amistosos internacionales que se disputarán en noviembre de este año.

Ya había un par de duelos confirmados para octubre, mes en el que la tricolor se medirá precisamente con dos de los anfitriones del Mundial. El 11 de octubre enfrentará a México en Arlington (Texas), mientras que el 14 de octubre chocará con Canadá en Harrison (Nueva Jersey).

Más allá del carácter amistoso, ambos partidos representan la oportunidad de sumar puntos en el ranking FIFA, medidor fundamental para aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo mundialista. Ya en Brasil 2014, Colombia alcanzó ese privilegio, y ahora busca repetirlo en 2026.

La preparación continuará en noviembre, nuevamente en territorio estadounidense. El 15 de noviembre, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida), Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda, selección que también aseguró su presencia en el Mundial.

Será apenas el segundo enfrentamiento histórico entre ambos países. El único precedente hasta el momento ocurrió en la Copa Confederaciones de Francia 2003, cuando la tricolor se impuso 3-1 con goles de Jorge López Caballero, Mario Yepes y Giovanni Hernández.

Posteriormente, el 18 de noviembre, en el Citi Field de Nueva York, la tricolor cerrará el año contra Nigeria, en lo que será el quinto duelo oficial entre ambas selecciones. El historial favorece al combinado nacional, con tres victorias y un empate.

Colombia se ubica en la casilla 13 del ranking FIFA, a solo cuatro posiciones de las nueve mejores selecciones que asegurarán la condición de cabeza de serie en el sorteo. Con resultados positivos en los amistosos, la tricolor podría dar un salto importante.

