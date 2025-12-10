Flamengo, con Jorge Carrascal, venció a Cruz Azul en Derbi de Las Américas

Los jugadores de Flamengo celebran uno de los goles con los que vencieron a Cruz Azul (2-1). Foto: EFE - NOUSHAD THEKKAYIL

Flamengo volvió a conquistar un título internacional al imponerse por 2-1 a Cruz Azul de México en el Derbi de las Américas de la FIFA, trofeo disputado este miércoles entre el campeón de la Copa Libertadores y el de la Concachampions.

La cita fue en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán, Catar, donde el protagonista fue Giorgian de Arrascaeta. El volante uruguayo de 31 años fue la figura del partido gracias al doblete con el que el Fla, dirigido por Filipe Luis, logró la victoria.

Tras imponerse en este duelo ahora Flamengo tendrá que medirse con Pyramids FC, representante de la Confederación Africana de Fútbol, que eliminó a Al-Ahli (Asia). El ganador de esa confrontación será rival de Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental.

El cuadro carioca contó desde el inicio con la presencia del colombiano Jorge Carrasca, quien vio acción durante 67 minutos, pues fue sustituido por Éverton. Fue el segundo título del cartagenero con el Fla, pues el pasado 29 de noviembre se consagró campeón de la Copa Libertadores.

Cruz Azul también tuvo un representante tricolor. Se trató del defensor central Willer Ditta, quien sí jugó el partido completo y recibió una tarjeta amarilla. No pudo hacer parte de la convocatoria Kevin Mier, quien se está recuperando de una lesión delicada en una de sus piernas.

Así fue el partido entre Flamengo y Cruz Azul

El trámite del duelo entre el recién consagrado campéon del fútbol brasileño y Cruz Azul fue más parejo de lo que se esperaba. Flamengo apenas pudo disparar una puerta en la primera mitad. Ese solitario remate bastó para romper el cero.

La primera anotación de Giorgian de Arrascaeta nació de un grosero error de Gonzalo Piovi dentro del área. El central argentino entregó mal la pelota y dejó solo frente al arco al volante uruguayo, quien eludió al portero rival y mandó la pelota al fondo de la red.

Antes del descanso los mexicanos equilibraron el marcador luego de que Jorge Sánchez, con una volea desde la media luna, venciera la resistencia de Agustín Rossi. La jugada nació de una recuperación de Carlos Rodríguez, quien asistió al defensor.

Flamengo recuperó la ventaja en el minuto 70, cuando Everton Cebolinha filtró un balón para De Arrascaeta, quien trató de asistir a Bruno Henrique, pero fue interceptado por la defensa. La pelota le volvió a caer al charrúa, quien definió por encima.

El balón entró con suspenso, pues Carlos Rotondi la rechazó debajo del travesaño. Sus esfuerzos fueron en vano, pues el útil alcanzó a superar la línea de gol, por lo que el árbitro sueco Glenn Nyberg señaló hacia el centro del campo para señalar la anotación.

No hubo tiempo para más en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán y Flamengo se proclamó vencedor del Derbi de las Américas. El próximo reto del plantel carioca será la Copa Challenger, en la que tendrá como rival al Pyramids de Egipto. La cita es este sábado 13 de diciembre.

