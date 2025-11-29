Flamengo vs. Palmeiras en vivo: siga acá la final de la Copa Libertadores 2025

El trofeo de la Copa Libertadores, en el Estadio de Lima. Foto: Conmebol, vía X

La final de la Copa Libertadores se juega en Lima, en el Estadio Nacional, y enfrenta a Flamengo y Palmeiras en un duelo que confirma el dominio reciente de Brasil en el continente: es la quinta final brasileña en los últimos seis años.

El título se define en cancha neutral, con dos equipos que llegan con planteles poderosos y que ya conocen este tipo de escenarios, en una jornada que promete intensidad, presión y un nuevo capítulo del poderío brasileño en Sudamérica.

Flamengo y Palmeiras llegan a la final con un historial reciente marcado por duelos decisivos y muy parejos en la Copa Libertadores. Su enfrentamiento más recordado es la final de 2021, cuando Palmeiras ganó 2–1 en tiempo extra en Montevideo.

Desde entonces, cada cruce directo ha estado cargado de tensión, con victorias repartidas en fase de grupos y llaves en las que ambos han mostrado jerarquía, planteles profundos y un dominio sostenido en el continente. Ese equilibrio, sumado a su protagonismo constante en las últimas ediciones, convierte esta nueva final en Lima en otro capítulo de una rivalidad que ha definido buena parte del fútbol sudamericano reciente.

El partido, que promete intensidad y otro capítulo del poderío brasileño, se podrá ver a las 4:00 p.m. por ESPN y Disney+.

