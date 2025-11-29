Así se creó en 1960 el Deportista del Año: una idea que cumple 65 años

Así se anunció por primera vez el premio de El Deportista del Año un 27 de diciembre de 1960. Foto: Archivo El Espectador

La idea fue de don Mike Forero. En ese entonces, el 27 de diciembre de 1960, el director de la sección deportiva y emblema de esta casa editorial, decidió lanzar en la versión vespertina del diario una pregunta: ¿quién es el mejor deportista del año? Al día siguiente, empezaron a llegar cientos de cartas a la redacción de El Espectador.

La competencia era entre dos nombres propuestos por los redactores deportivos: el ciclista Rubén Darío Gómez y el levantador de pesas Ney López. Sin embargo, el premio se abrió a los lectores, a quienes se invitó a participar de las nominaciones a través de cartas que hicieran llegar a los despachos del periódico.

La misiva de El Espectador era clara: “Nuestro propósito es dejar a un lado las limitaciones. Por lo tanto, el Deportista 1960 bien puede ser un ciclista, un basquetbolista, un futbolista, un tenista, un jinete, etc., nacional o extranjero, que haya hecho méritos suficientes para adjudicarse este título”. El norte del premio era específico: “El Deportista del Año no solo debe representar el esfuerzo físico, sino también el don de gentes, que es básico para un caballero del deporte”.

La tarea debía culminar en una semana, pues el ganador debía anunciarse el sábado 7 del enero del nuevo año, como sucedió. Ese día, publicado en página completa, se celebró al Tigrillo de Pereira como el primer ganador del evento. Así nació El Deportista del Año, galardón que El Espectador ha entregado desde entonces, de forma ininterrumpida, desde el 27 de diciembre de 1960. Este año, el premio cumple 65 años. La idea de Mike Forero fue apenas la chispa de un reconocimiento que creció a la par, cabeza con cabeza, de la historia de nuestro deporte.

Desde aquel primer ganador, el galardón se transformó en un retrato fiel del deporte del siglo XX y XXI. En los años sesenta aparecieron pioneros como Ingrid Berg, primera mujer en ganar el premio (1961), y Bernardo Caraballo, símbolo del boxeo nacional (1962). La década también vio la irrupción del atletismo de fondo con Álvaro Mejía Flórez (1965 y 1966) y el nacimiento de una leyenda eterna: Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, quien obtuvo cuatro ediciones entre 1967 y 1971.

Los setenta fueron la década del boxeo y la gloria internacional con Rodrigo “Rocky” Valdés y Antonio Cervantes “Kid Pambelé”, mientras que los ochenta consolidaron figuras como Helmut Bellingrodt, primer medallista olímpico colombiano, o estrellas del ring como Happy Lora, Fidel Bassa y Jorge Eliécer Julio Rocha.

Ya en los noventa, el premio acompañó momentos históricos como el auge de la Selección Colombia, galardonada en 1989 y 1993, la irrupción de Ximena Restrepo, la primera medallista olímpica colombiana en atletismo, y la consagración de María Isabel Urrutia, quien más tarde se convertiría en la primera campeona olímpica del país.

El siglo XXI trajo nuevas dimensiones: Édgar Rentería, héroe de la Serie Mundial; Juan Pablo Montoya, ícono del automovilismo global; Mariana Pajón, múltiple campeona mundial y olímpica; Nairo Quintana y Egan Bernal, símbolos del ciclismo moderno; y la inigualable quintuple ganadora Caterine Ibargüen, máxima leyenda del galardón. Cada uno trazó una ruta que explica cómo el país pasó de celebrar destellos aislados a consolidar una tradición internacional robusta.

Hoy, seis décadas después de aquella pregunta que Mike Forero lanzó al país, el Deportista del Año continúa creciendo y adaptándose. Este lunes, una vez más, El Espectador y Movistar celebrarán el galardón en el edificio de UCompensar, en Bogotá, en la ceremonia más prestigiosa del deporte colombiano. Allí se premiará a los mejores deportistas de la temporada en las categorías mayores, juvenil y paralímpica; también se reconocerá a los mejores entrenadores y dirigentes, y se entregará el Premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de profundo significado para esta casa editorial. Además, por primera vez en su historia, el galardón incluirá la categoría Gamer del Año, un reconocimiento que abre las puertas del deporte tradicional al universo competitivo de los esports, integrando a una nueva generación que concibe el deporte desde otras plataformas, pero con la misma pasión y disciplina.

A 65 años del impulso visionario de Mike Forero, el Deportista del Año sigue contando —con rigor, emoción y continuidad— la historia del deporte colombiano. Una historia que no se detiene, y que cada diciembre escribe un nuevo capítulo.

