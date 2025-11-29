Sebastián Montoya buscará ganar la carrera principal en el GP de Catar: hora y dónde ver al colombiano

Sebastián Montoya, piloto colombiano de Fórmula 2. Foto: Archivo Particular

El fin de semana en Catar empezó con fuerza para Sebastián Montoya, quien volvió a la acción en la Fórmula 2 después de dos meses de pausa y demostró su buen momento.

El colombiano cerró este sábado 29 de noviembre una sólida actuación en la carrera esprint, finalizando cuarto y con buenas sensaciones para la definición del domingo.

La pista del Circuito Internacional de Lusail, con sus 5.419 kilómetros y curvas de alta velocidad, puso a prueba a toda la parrilla. La carrera esprint, de 23 vueltas, dejó un podio encabezado por Richard Verschoor, seguido por Joshua Dürksen y Rafael Villagómez, mientras que Montoya cruzó la meta en la cuarta posición.

El colombiano protagonizó varios ataques sobre Villagómez y se mantuvo firme ante la presión del irlandés Alex Dunne. Tras un reinicio a una vuelta del final por un safety car, Montoya aprovechó una maniobra ajustada entre Villagómez y Nikola Tsolov para avanzar al cuarto lugar definitivo.

El resultado confirma la velocidad que Montoya había mostrado el viernes y le da impulso para la carrera más importante del fin de semana. Además, el colombiano partirá desde la primera posición en la carrera Feature, la más larga y valiosa del fin de semana, donde buscará cerrar su mejor actuación en meses.

El piloto de la Escudería Telmex es actualmente décimo en el campeonato con 76 puntos, en una zona media reñida y clave para su proyección hacia 2026. Con un buen resultado en Catar, el colombiano podría escalar posiciones y consolidar su presencia dentro del top 10.

Multa a Sebastián Montoya

Sin embargo, el fin de semana del colombiano en Catar también estuvo marcado por una situación extradeportiva. Montoya recibió una multa de 10.000 euros por parte de la FIA luego de participar en un test privado con un monoplaza de GB3 sin haberlo notificado con la anticipación que exige el reglamento.

La prueba se realizó el 23 y 24 de septiembre en Snetterton y, aunque Montoya explicó que se trató de un malentendido, los comisarios aplicaron la sanción económica por incumplir el artículo 10.5 del Reglamento Deportivo de la F2.

Horas después, Juan Pablo Montoya asumió públicamente la responsabilidad por la falta administrativa. En una entrevista, el expiloto de Fórmula 1 reconoció que él debía enviar el correo de notificación a la FIA y que, por un descuido, lo hizo tarde.

“El correo salió el día anterior del test, pero fue completamente culpa mía. Salimos de viaje y simplemente se me pasó. No hay problema”, afirmó el padre de Sebastián Montoya.

¿A qué hora y dónde ver la carrera de Sebastián Montoya en la Fórmula 2?

Fecha: domingo 30 de noviembre

Lugar: circuito de Losail, Catar

Hora: 7:00 a.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+.

