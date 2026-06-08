Florentino Pérez seguirá al frente de Real Madrid hasta 2030: estas fueron sus promesas

Florentino Pérez fue reelegido como presidente de Real Madrid hasta 2030 tras imponerse con el 65 % de los votos frente a Enrique Riquelme. Foto: EFE - Juanjo Martín

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Florentino Pérez continuará como presidente de Real Madrid hasta 2030. El dirigente, que encabeza el club de manera ininterrumpida desde 2009, logró imponerse en las elecciones celebradas entre los socios madridistas y aseguró un nuevo mandato tras superar a Enrique Riquelme en las urnas.

Los resultados oficiales reflejaron un amplio respaldo para el actual mandatario. Pérez obtuvo el 65 % de los votos, equivalentes a 21.741 papeletas, mientras que Riquelme recibió el 35 %, con 11.814 apoyos. De esta manera, el empresario madrileño afrontará su octavo mandato al frente de la institución.

La victoria llega después de una campaña inundada por propuestas deportivas, tecnológicas e institucionales, además de un debate sobre el futuro modelo de gestión del club.

El proyecto de Florentino Pérez para los próximos cuatro años

Bajo el lema “Mucha historia por hacer”, Florentino Pérez centró buena parte de su campaña en la continuidad de un modelo que, según defendió, ha permitido a Real Madrid mantenerse entre las entidades más exitosas del mundo tanto en el plano deportivo como económico.

Uno de los puntos más relevantes de su programa fue la propuesta de impulsar un cambio societario con el objetivo de proteger la independencia del club y preservar el patrimonio de los socios. La iniciativa deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea de Socios y posteriormente a un referéndum.

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En su programa electoral, Pérez aseguró que su prioridad será mantener la independencia de Real Madrid, fortalecer el papel de los socios y seguir apostando por la excelencia deportiva, la innovación y la estabilidad financiera.

Refuerzos y nuevas estrellas para la plantilla

Aunque durante la campaña evitó confirmar oficialmente nombres concretos, Florentino Pérez prometió que el equipo contará con importantes incorporaciones para la próxima temporada.

El presidente aseguró que el club conoce las posiciones que necesita reforzar y garantizó que llegarán nuevos futbolistas para fortalecer la plantilla. “Conmigo siempre jugarán los mejores jugadores del mundo y este año también”, fue uno de los mensajes que marcó su discurso electoral.

Entre las promesas deportivas también apareció la posibilidad de un cambio en el banquillo, con la llegada de José Mourinho como entrenador, además de una política enfocada en seguir reuniendo a figuras de primer nivel internacional.

Una nueva victoria electoral para Florentino

La de 2026 representa la tercera victoria electoral de Florentino Pérez en unos comicios presidenciales del Real Madrid. Ya había ganado las elecciones de 2000 y 2004, mientras que en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 fue proclamado presidente sin oposición.

Su trayectoria al frente de la entidad está dividida en dos etapas: entre 2000 y 2006, y desde 2009 hasta la actualidad. Durante ese periodo, el Real Madrid conquistó 66 títulos, incluidas siete Copas de Europa en fútbol y tres en baloncesto, además de experimentar un importante crecimiento económico y patrimonial.

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Con el respaldo mayoritario de los socios, Florentino Pérez inicia ahora un nuevo ciclo de cuatro años en el que buscará dar continuidad a un proyecto basado en fichajes de alto nivel, innovación tecnológica y nuevas iniciativas para fortalecer la relación entre el club y su masa social.

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