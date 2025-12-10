Paisas campeón 2025: así logró el primer bicampeonato en baloncesto para Antioquia

Con un último cuarto arrollador, Paisas venció 81-69 a Cimarrones y selló un 3-0 impecable en las finales. Foto: DPB Colombia

Paisas es bicampeón del baloncesto colombiano, el primero en lograrlo para el departamento, tras imponerse 81-69 y cerrar con autoridad un 3-0 contra Cimarrones del Chocó. El marcador es apenas la superficie de un partido que exigió concentración y un dominio creciente cuando más ardía la final.

El arranque, sin embargo, estuvo lejos de ser ideal. Cimarrones entró al terreno con una claridad táctica que obligó a Paisas a remar desde atrás. El primer cuarto, favorable 19-13 para los chocoanos, que buscaban estirar la serie. Paisas sufría para encontrar fluidez en cada posesión. Ese tramo inicial evidenció que la presión del título podía jugar una carta en contra.

El segundo periodo empezó a modificar el tono del juego. Paisas apretó atrás con una disciplina que se convertiría en el sello de la noche. Con el 25-21 de ese cuarto, el equipo no solo redujo la brecha, sino que mostró una lectura más fina del ataque rival y una mayor claridad en su toma de decisiones ofensivas. Ese ajuste defensivo fue determinante para que la dinámica del partido comenzara a virar.

La remontada tomó cuerpo en el tercer cuarto. Con un 18-16 que podía parecer discreto en cifras, pero enorme en sensaciones, Paisas consolidó la idea de control. A esa altura, los antioqueños ya habían neutralizado buena parte de los caminos que Cimarrones había explotado temprano, y su ofensiva, más paciente, empezó a castigar desde diferentes frentes. Todavía quedaba trabajo pendiente, pero el partido ya pendía del lado de los visitantes.

Lo que llegó en el último periodo fue el sello de un campeón con jerarquía. 29-9 en 10 minutos y un rally de 20-0 que rompió definitivamente la final. Fue una ráfaga en la que Paisas exhibió energía y una convicción que desbordó al rival. En ese tramo, el baloncesto del equipo fue contundente para dejar claro por qué ocupa ese lugar.

Los nombres propios también tuvieron su espacio. Erick Crawford apareció con 18 puntos, mientras que Cris Crawford aportó 16 y Luis Almanza sumó 13. Pero el reconocimiento mayor quedó en manos de Almanza Soriano, elegido MVP de las Finales, quien celebró además su primer título como profesional.

Es un acontecimiento que queda marcado en la identidad deportiva de Antioquia. Paisas se convierte en el primer equipo del departamento en conquistar dos coronas consecutivas en el baloncesto profesional, un logro que habla de proyecto, trabajo colectivo y consolidación institucional.

