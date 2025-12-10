Luis Díaz sumó otro reconocimiento en Bayern: este es el premio que le entregó la Bundesliga

El extremo colombiano fue elegido por la Bundesliga y lo situó entre las figuras más destacadas del Bayern Múnich en la temporada. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis Díaz, pieza clave en el Bayern Múnich, fue elegido como autor del mejor gol de noviembre en la Bundesliga, un reconocimiento que confirma su impacto en una liga que suele exaltar la precisión y la potencia, pero en la que no siempre es fácil sobresalir.

Su anotación llegó en el empate 2-2 ante el Unión Berlín, un duelo que rompió la racha perfecta del equipo de Vincent Kompany, pero que abrió la puerta a un nuevo elogio para el extremo.

La jugada premiada nació al minuto 37. Díaz se lanzó al piso para alcanzar un pase filtrado de Josip Stanisic, una acción que inicialmente buscaba apenas evitar que el balón se perdiera. Pero en cuestión de segundos convirtió un gesto defensivo en una oportunidad ofensiva. Al incorporarse, prolongó la pelota y dejó atrás a Janik Haberer, quien llegó tarde a la marca. Luego, desde un ángulo casi imposible, sin espacio para perfilarse, soltó un remate tenso que se coló entre el primer palo y el portero. Un disparo que golpeó la escuadra y dejó silencioso el Stadion An der Alten Försterei. El 1-1 parcial quedaba firmado con un sello propio.

La Bundesliga explicó así la elección del gol ganador: “Diez goles competían por el galardón más importante de noviembre. Luis Díaz ganó la competición con un espectacular disparo desde un ángulo cerrado… mantiene el balón en juego, supera a Janik Haberer y lo mete en la escuadra derecha”, publicó la liga en su página oficial.

Esta temporada la Bundesliga ha entregado cuatro premios al gol del mes y Díaz ha conquistado dos, una marca nada menor para un futbolista recién llegado al torneo. Ya en agosto se había quedado con el galardón por su anotación en el debut liguero, en aquella victoria 8-0 que marcó el arranque del proyecto bajo Kompany. Los otros premios han ido para Karim Adeyemi en septiembre y Lennart Karl en octubre.

La regularidad de Díaz también se refleja en sus números generales. En lo que va de la temporada acumula 21 partidos disputados entre Bundesliga, Champions League, Copa Alemana y Supercopa. Su aporte ofensivo es evidente: 19 participaciones directas en gol, repartidas en 12 anotaciones y 7 asistencias.

