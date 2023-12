Futbolista argentino dio positivo por cocaína en Buenos Aires e intentó fugarse

El extremo izquierdo Ricardo Centurión tuvo un gran paso por el Racing Club. Foto: @RacingClub

El jugador del Barracas Central Ricardo Centurión, dio positivo por cocaína este viernes, después de intentar escapar de un control policial en el barrio de Villa Soldati, en Buenos Aires, según informaron fuentes oficiales. De acuerdo al informe, efectivos del Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), de la policía de la ciudad, detuvieron la marcha de dos autos, entre ellos el Mercedes Benz A250 del exfutbolista de Boca Juniors y Racing.

Mientras los agentes trabajaban con el primer vehículo, el extremo izquierdo aprovechó para darse a la fuga, pero fue perseguido e interceptado poco después. En el auto de Centurión, los policías encontraron un cigarrillo —presumiblemente de marihuana— y dos pastillas antidepresivas, después se lo sometió a un test de alcoholemia y narcóticos, dando positivo por cocaína.

El exjugador no fue detenido, pero se le retuvo el automóvil por falta de documentación y se le inició una investigación por “desobediencia y tenencia de estupefacientes”.

Esta situación se suma a múltiples incidentes que el delantero repitió en los últimos años y terminaron de alejarlo del fútbol de élite, tras pasar por Genoa (Italia), Sao Paulo (Brasil) y el San Luis de la liga mexicana.

El jugador de 30 años, quien al principio de su carrera era considerado como una promesa, perdió la titularidad en el Barracas Central por bajo desempeño. Llegó a ese modesto club procedente de Vélez Sarsfield, club que lo prestó hasta el 31 de diciembre de este año.

Tres meses después de arribar a Boca, en 2016, Centurión protagonizó un choque con otros tres coches, huyó del lugar del accidente y fue imputado por lesiones múltiples; poco tiempo después se filtraron imágenes del jugador posando desnudo al tiempo que el equipo evaluaba renovar su contrato.

En 2017 fue protagonista de un altercado agresivo con otras personas momentos antes del clásico con River Plate en Mar del Plata y, poco después, jugando en Racing, se viralizaron imágenes suyas posando con armas de fuego. Un año después, le retuvieron su vehículo por cruzar un semáforo en rojo y negarse a un test de alcoholemia.

En marzo de 2020, Centurión sufrió la muerte de su pareja, Melody Pasini, de 25 años, a raíz de un paro cardíaco. Su novia había sobrevivido a un trasplante de corazón hace 13 años, pero en 2015 le diagnosticaron cáncer y en 2018 debieron insertarle tres endoprótesis vasculares.

Después, los escándalos continuaron multiplicándose hasta que el delantero relató en 2022 que se sentía solo y sin ayuda de nadie. “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil”, contó en una entrevista.

