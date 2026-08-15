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Galatasaray, desde Turquía, rindió homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia

El equipo de Dávinson Sánchez tuvo su gesto en su debut en la nueva temporada de la Superliga turca.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de agosto de 2026 - 09:26 p. m.
Los jugadores de Galatasaray, entre ellos Dávinson Sánchez y Victor Osimhen, lucieron una camiseta apoyando a Colombia.
Los jugadores de Galatasaray, entre ellos Dávinson Sánchez y Victor Osimhen, lucieron una camiseta apoyando a Colombia.
Foto: Galatasaray
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El Galatasaray de Dávinson Sánchez tuvo un gesto de solidaridad con Colombia antes de su estreno en la Superliga de Turquía.

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El defensor colombiano y sus compañeros saltaron al calentamiento previo al partido contra A. Çorum FK con una camiseta en apoyo a las víctimas del terremoto que golpeó al país, mientras desde las tribunas los hinchas acompañaban el momento con sus cánticos.

Después del homenaje llegó el fútbol y la jornada no terminó de la mejor manera para el equipo de Dávinson. Galatasaray llegó a estar en ventaja, pero Çorum necesitó apenas dos minutos para darle vuelta al marcador: Kyziridis anotó el empate a los 59 y el venezolano Jesús Ramírez puso el 2-1 a los 61, en una acción que estuvo precedida por un grave error del defensor de la selección de Colombia.

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Galatasaray logró reaccionar y rescató un empate 2-2 en la primera fecha de la Superliga turca. Así, el equipo de Estambul inició el campeonato dejando puntos ante Çorum, en una jornada que para Dávinson Sánchez estuvo marcada tanto por el mensaje de solidaridad con Colombia antes del encuentro como por su equivocación en uno de los goles del rival.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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