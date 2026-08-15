Ministerio del Deporte anuncia acompañamiento a los atletas afectados por el terremoto

Pereira, una de las regiones más afectadas por el terremoto. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El Ministerio del Deporte anunció este sábado las primeras medidas de acompañamiento para atletas, entrenadores y otros integrantes del sector afectados por el terremoto del pasado lunes.

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Según informó la entidad, más de 100 deportistas de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó han recibido orientación psicológica virtual a través del Centro de Ciencias del Deporte, mientras se adelanta, junto con los entes territoriales, un levantamiento de información sobre los daños que sufrieron algunos escenarios deportivos.

La respuesta, sin embargo, ha sido cuestionada por algunos sectores que consideran insuficientes las medidas anunciadas frente a la magnitud de la emergencia.

Por ahora, el apoyo comunicado por el Ministerio se concentra en el acompañamiento psicosocial y en establecer el nivel de afectación de la infraestructura recreodeportiva.

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La entidad explicó que se trata de una primera etapa de atención y que, una vez superada la fase inicial de la emergencia, hará un balance de las condiciones en las que quedaron los programas y la oferta institucional en las regiones impactadas.

Será a partir de esa evaluación cuando el Ministerio defina nuevas acciones para apoyar la recuperación y el restablecimiento progresivo de las actividades deportivas, recreativas y de actividad física.

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Es decir, todavía no se han anunciado medidas concretas adicionales para los deportistas damnificados ni un plan específico para recuperar los escenarios afectados: esas decisiones dependerán del diagnóstico que actualmente adelanta la cartera junto con los territorios.

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