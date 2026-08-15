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Luis Díaz y un nuevo gol con Bayern Múnich en la pretemporada: mírelo acá, en video

El guajiro está en buena racha y sigue su preparación para el inicio de la siguiente campaña.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de agosto de 2026 - 08:33 p. m.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
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Luis Díaz volvió a aparecer en la pretemporada del Bayern Múnich. El colombiano abrió el marcador a los 13 minutos en la victoria 3-1 contra RB Leipzig, en un nuevo amistoso de preparación antes del comienzo de la temporada.

Nathaniel Brown y Jamal Musiala completaron los goles del conjunto bávaro.

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No es la primera vez que Díaz marca durante esta pretemporada. El colombiano ya había anotado en el triunfo 2-1 contra Aston Villa, partido en el que además fue elegido como el mejor jugador.

Ahora volvió a celebrar contra Leipzig y continúa sumando buenas actuaciones en la preparación del Bayern.

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El próximo reto ya será oficial. El sábado 22 de agosto, Díaz y Bayern Múnich disputarán la final de la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund, encuentro que marcará el reinicio de la temporada para el colombiano después de una pretemporada en la que ha encontrado el gol.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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