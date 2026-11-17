Owono, portero ecuatoguineano de 25 años, ha sido noticia desde el pasado 2 de noviembre, cuando protagonizó un fuerte choque con Jesús de Miguel durante el partido entre Tenerife y Andorra,…

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y propietario del FC Andorra, salió públicamente en defensa de Jesús Owono, guardameta de su equipo, quien atraviesa un difícil momento tras la muerte de Jesús de Miguel. El exfutbolista cuestionó el castigo impuesto al portero y aseguró que no debería ser responsabilizado por el trágico desenlace de aquella jugada.

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Owono, portero ecuatoguineano de 25 años, ha sido noticia desde el pasado 2 de noviembre, cuando protagonizó un fuerte choque con Jesús de Miguel durante el partido entre Tenerife y Andorra, por la Segunda División española. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria, fue trasladado de urgencia a un hospital y falleció al día siguiente.

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Desde entonces, el guardameta ha atravesado una situación especialmente complicada. Los insultos y amenazas que recibió lo llevaron a cerrar su cuenta de Instagram, mientras que su entorno familiar ha buscado acompañarlo. Además, el FC Andorra le ha brindado asistencia psicológica profesional y le ha permitido alejarse temporalmente de la actividad deportiva.

A esta situación se sumó la sanción de 12 partidos que le impuso el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, al considerar grave su acción. En medio de la controversia, Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra, publicó un video en redes sociales para respaldar al guardameta y cuestionar la decisión.

“La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias”, comentó Piqué, quien considera que el castigo deportivo resulta desproporcionado frente a las circunstancias en las que ocurrió el choque.

La reflexión de Gerard Piqué sobre la sanción a Jesús Owono y la situación en general.



No le quito ni una coma. pic.twitter.com/7P2Hz32aBs — La Categoria de Plata (@CategoriaPlata) November 16, 2026

El exdefensor también planteó una reflexión sobre la manera en que se juzgan este tipo de acciones dentro del fútbol, un deporte de contacto en el que el roce es habitual. Para Piqué, existe una diferencia entre evaluar una jugada y atribuir responsabilidades por sus consecuencias. En ese sentido, recordó una experiencia personal durante su etapa en el Barcelona para explicar su postura.

“En 2012 yo choqué con Víctor Valdés en una situación muy parecida, y no por eso él era el culpable. Y si hubiera pasado algo peor, tampoco lo hubiera sido. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien, porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente”.

La muerte de Jesús de Miguel ha provocado numerosas muestras de solidaridad en el fútbol español. El Tenerife le rindió un emotivo homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras que diferentes clubes se sumaron a los reconocimientos. Además, la institución se comprometió a brindar apoyo económico a Carla, hija del futbolista, hasta que cumpla 18 años.

Por su parte, Owono continúa intentando asimilar lo ocurrido. El guardameta reconoció públicamente que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y expresó su profundo dolor por la muerte de De Miguel. "Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".

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