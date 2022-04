Guardiola: “Klopp es el mayor rival que he tenido en mi carrera”

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, actual campeón de la Premier League // EFE/EPA/PETER POWELL Foto: PETER POWELL

Este domingo, a partir de las 10:30 de la mañana (hora colombiana), Manchester City recibirá a Liverpool en un duelo clave para definir al próximo campeón de la Premier League.

Citizens y Reds protagonizan un duelo cerrado por la punta de la liga inglesa en la que la diferencia de puntos entre los dos conjuntos es de apenas una unidad.

Por lo parejo del duelo, Pep Guardiola, entrenador de los celestes, reconoció este viernes la importancia del partido entre City y Liverpool: “No sé si los puntos que están en juego serán definitivos, pero sí sé que son tres puntos importantísimos. Hay que tener en cuenta que después quedarán aún siete jornadas con muchas cosas en juego, por ejemplo la Champions y otros partidos que pueden afectar. El final será largo”.

“Creo que es muy bueno para el fútbol lo que proponemos los dos equipos. Tratamos de ser nosotros mismos y creo que Klopp hace del mundo del fútbol un mejor sitio en el que estar. Cada vez que nos enfrentamos con Liverpool hay varios “partidos” dentro del partido. Muchos detalles, acciones, correcciones, movimientos que lo cambian todo”, agregó.

Precisamente, sobre el estratega de los Reds, Guardiola resaltó al alemán como el mayor reto de su carrera como entrenador. “Klopp ha sido el mayor rival que enfrenté en mi carrera. Y no es un reproche a Mourinho. En Inglaterra he estado más años, y en los últimos cinco nos hemos jugado el título con Liverpool cara a cara. Mourinho es un entrenador fantástico y tuvimos un gran duelo en Barcelona, pero contra Klopp hemos jugado más, y también en Alemania”.

“Cuando me retire, y esté jugando a golf, miraré atrás y pensaré que Liverpool fue el rival más duro de mi trayectoria. Sin duda”, explicó.

Guardiola: “Klopp ha sido el mayor rival de mi carrera. El día que me retire y esté jugando a golf, miraré atrás y pensaré que el Liverpool fue el oponente más duro del camino. Sin duda” pic.twitter.com/23bBhxSURz — Pol Ballús (@polballus) April 8, 2022

En la previa al duelo entre los dos equipos, Jurgen Klopp aseguró que Guardiola es el mejor entrenador del mundo, a lo que el español respondió: “No me convertí en entrenador para ser el mejor. Y no lo soy. Me encantaría decir que sí, pero no es el caso”.

Sobre el partido y lo que espera del rival, el estratega del City compartió que: “Sabemos que tendremos momentos en los que nos tocará defender atrás porque es a lo que Liverpool te fuerza. Hacen el campo ancho con los carrileros y largo con los cazadores de espacio que tienen arriba. Años atrás Liverpool era un equipo más directo, con poco juego entre líneas. Ahora, tres o cuatro años después, son completísimos. Buena salida con Alisson y Van Dijk, Thiago bajando en el medio, las amenazas a la espalda, Alexander-Arnold cada vez que toca el balón activa a todo el equipo. Hay muchos registros para tener en cuenta”.

Finalmente, sobre el escenario que enmarcará el duelo, uno de los más importantes de la temporada, Guardiola alertó: “Para ser campeones de la Premier League, o luchar por ese título y la Champions, necesitamos a los fans. Y estoy seguro de que estarán listos para recibir a Liverpool”.

