Gustavo Puerta debutó con gol en Olympiacos: video del estreno soñado para el colombiano

El mediocampista colombiano marcó el 3-0 ante Volos en la Copa de Grecia, en su primer partido oficial con el conjunto de El Pireo. Foto: Olympiacos en X

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Gustavo Puerta no tuvo que esperar demasiado para dejar su primera huella con Olympiacos. El mediocampista colombiano debutó oficialmente con el conjunto de El Pireo y lo hizo con gol, al marcar el 3-0 frente a Volos en la segunda fecha de la fase de liga de la Copa de Grecia.

El colombiano apareció al minuto 67 para completar una buena jugada colectiva y celebrar por primera vez con la camiseta rojiblanca. Así, su estreno oficial terminó de la mejor manera posible: primer partido y primera anotación para comenzar su etapa en el fútbol helénico.

Gustavo Puerta y una conexión mexicana para su primer gol

La anotación nació de una acción construida con paciencia por Olympiacos. El equipo consiguió avanzar mediante una buena circulación de balón hasta encontrar a Armando ‘Hormiga’ González en una posición favorable para generar peligro.

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El delantero mexicano levantó la cabeza y detectó el movimiento de Puerta, quien llegó desde atrás para aprovechar el espacio. González cedió el balón hacia la posición del colombiano, que recibió con ventaja y quedó frente al guardameta.

Puerta resolvió la acción ante la salida del arquero y mandó la pelota al fondo de la portería para convertir el 3-0. La asistencia de la ‘Hormiga’ González terminó siendo clave para que el colombiano pudiera completar su primera celebración con Olympiacos.

Un debut difícil de mejorar para Puerta

Más allá de poner su nombre en el marcador, la aparición del colombiano también permitió mostrar una de las características que puede aportar desde el mediocampo: su capacidad para sumarse al ataque y ocupar espacios cerca del área rival.

Puerta recibió la oportunidad en la Copa de Grecia y respondió de inmediato. Al minuto 67, llegó desde atrás para culminar la jugada y darle forma a una presentación que difícilmente olvidará.

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El significado del gol también va más allá del resultado. Fue su primera anotación con Olympiacos y, al mismo tiempo, su primer partido oficial con el club. Una combinación que convirtió su estreno en una noche especial y le permitió comenzar su nuevo camino con confianza.

Para el colombiano, la primera experiencia oficial con la camiseta rojiblanca quedó marcada por el gol, la conexión con la ‘Hormiga’ González y una intervención ofensiva que terminó en el fondo de la portería. Gustavo Puerta ya dejó su primera huella en Olympiacos, apenas en el inicio de su etapa con el conjunto griego.

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