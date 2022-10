Indonesia: crónica de una tragedia anunciada

Vestigios de la tragedia que cobró la vida de al menos 125 personas en la isla de Java (Indonesia). Foto: EFE - MAST IRHAM

Después de que el pasado sábado la violencia de los hinchas del Arema y la desacertada reacción de los cuerpos policiales cobrara un saldo de 125 víctimas, entre ellas 32 menores de edad, en el estadio Kanjuhuran, en Malang (Indonesia).

¿Qué fue lo que pasó?

La escena era la siguiente: corrían los últimos minutos del partido entre Arema y Persebaya Surabaya, un duelo sin mucha trascendencia en la lucha por la liga indonesia pero sí de gran importancia para ambas hinchadas, pues se trataba de un clásico. El visitante se había puesto 0-2 por delante en 32 minutos, pero en el tiempo de reposición de la etapa inicial, el local equilibró las cosas.

En la etapa complementaria, un solitario gol de Yamamoto volvió a poner al Persbeya Surabaya por delante y sus compañeros hicieron lo posible para mantener dicha ventaja. Cuando el cronómetro estaba cerca de llegar a cero, los ánimos de los hinchas de Arema estaban ya bastante caldeados. Al sonar el pitazo final, que decretaba la primera derrota en 20 años para los azules contra su eterno rival en Malang, las tribunas estallaron.

Lo que empezó con un par de hinchas que ingresaron al terreno de juego, se convirtió en una multitudinaria invasión. Ante la gravedad de la situación, la policía decidió intervenir, pero lo hizo sin tener en cuenta los protocolos de la Fifa, en los que se explícita la prohibición del gas lacrimógeno en los estadios de fútbol. Desde luego, según el ejecutivo indonesio, la asistencia de público al cotejo excedió la capacidad del estadio Kanjuhuran.

Así las cosas, los hinchas quedaron atrapados entre los estruendos de los disparos y una multitud muy nerviosa: el clima perfecto para una estampida. Asfixia, traumas o aplastamiento fueron las causas de muerte de más de un centenar de simpatizantes.

“Fueron escenas de guerra. Vimos personas morir en el vestuario”, comentó a EFE el portero brasileño del Arema, Adilson dos Santos. “Era un verdadero campo de batalla, parecía la guerra entre Ucrania y Rusia y no un campo de fútbol. Solo había caos y pánico” agregó.

Por los inconvenientes presentados, el Arema se disculpó en nombre de su hinchada aseguró por medio de un comunicado oficial que van a cooperar y apoyar el eslcarecimiento de los hechos. “Esperamos poder hallar la raíz del problema”. La dirigencia del club anunció que indemnizará económicamente a las familias de las víctimas mortales y a los heridos.

¿Qué procede?

A raíz de la tragedia, la liga de fútbol de Indonesia suspendió el campeonato de forma temporal. “Este es un día oscuro para todos los involucrados en el fútbol y una tragedia más allá de la comprensión”, declaró Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

Desde luego las miradas apuntaron a la policía y los hinchas revoltosos pues, pese a que aún es pronto para asignar responsabilidades por la investigación y veredicto pendientes, es un hecho que ambos fueron protagonistas del trágico desenlace.

El Gobierno pidió a la policía debe “evaluar sus procedimientos de seguridad” y dar con los autores involucrados en los actos delictivos. La crisis logística del fútbol indonesio explotó en un momento crítico, pues Indonesia será el anfitrión del Mundial Sub-20 el próximo año.

¿Qué lecciones se pueden aprender?

Protocolos de evacuación. Desesperación y multitudes son dos cosas que no van bien juntas y son un riesgo exponencial si no se tiene un plan adecuado. Las rutas de evacuación en los estadios del país deben ser puestas a prueba y las fuerzas del orden deben ser capacitadas para afrontar este tipo de circunstancias respetando las normas de la Fifa.

Las tragedias que han enlutado este deporte han dejado claras enseñanzas respecto al manejo de escenarios deportivos multitudinarios. Por ese motivo es que los gases lacrimógenos estaban vetados de los terrenos de juego. Al tratarse de espacios con tantas personas y por el reflejo habitual de correr ante un estruendo o la incapacidad de respirar, las posibilidades de crear una avalancha de personas crecen exponencialmente.

Aunque no es justo equiparla con otros episodios trágicos como las tragedias de Heysel y Hillsborough, hay varios elementos en común: La fuerza policial no estaba capacitada para un duelo de esa envergadura, los excesos de los hinchas, el aforo excesivo y las decenas de personas que fueron víctimas de las avalanchas. Desde luego, cada caso merece ser observado desde sus particularidades, pero no sin antes observar un factor común, la falta de planeación.

