Jugador de Sao Paulo que enfrentó a Millonarios, procesado por atropello mortal

Procesan a futbolista de Sao Paulo por atropellar a un anciano que murió: jugó en Bogotá Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La justicia brasileña procesó al futbolista del Sao Paulo Nicolas Bosshardt, de 19 años, por atropellar a un anciano que falleció en el incidente, informaron este martes las autoridades y el club.

Bosshardt fue detenido la noche del lunes en flagrancia tras arrollar a un hombre de 84 años a las afueras de un centro comercial en el barrio de Alphaville, Barueri, en las proximidades de Sao Paulo.

El jugador quedó posteriormente en libertad condicional, según el club y sus abogados.

“Es acusado de participar en una carrera de vehículos a motor en la vía pública y quedó a disposición de la justicia”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado enviado a la AFP.

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Lateral izquierdo de la cantera del Sao Paulo que ya debutó en primera división y en la Copa Sudamericana, Bosshardt “compareció ante las autoridades competentes y se le dio el derecho a afrontar el procedimiento (judicial) en libertad”, publicó el Sao Paulo en una nota.

El equipo dijo que “seguirá acompañando el caso por medio de su departamento jurídico”.

Las autoridades constataron que el jugador no estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas y que su documentación estaba en regla, agregó el texto.

El club “lamenta profundamente lo ocurrido y expresa solidaridad con los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación”.

El anciano fue socorrido en el lugar del incidente, “pero no resistió las heridas”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública.

En un comunicado, la defensa del jugador aseguró que el hombre fallecido estaba “fuera del paso de peatones”, en “un lugar inadecuado para el cruce”.

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Ni el club ni la defensa hacen referencia a las acusaciones de que Bosshardt participaba en una carrera de autos callejera.

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