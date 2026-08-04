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No acaban los problemas para Infantino: lo acusan de intentar presionar a una federación

El presidente de la Federación de Jordania denunció que la FIFA habría condicionado el pago de premios económicos al respaldo político de Gianni Infantino.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 05:05 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
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Las críticas contra Gianni Infantino no cesan. Ahora, Ali bin Al-Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, acusó al máximo dirigente de la FIFA de intentar ejercer presión sobre su federación mediante el retraso en el pago de premios correspondientes a la Copa Árabe.

Según explicó Al-Hussein, Jordania, que fue subcampeona del torneo, continúa esperando desde diciembre el dinero que le corresponde por su participación, pese a que la FIFA ha destacado en repetidas ocasiones la solidez de sus reservas económicas.

El dirigente jordano aseguró que recibió un mensaje verbal en el que se le insinuó que respaldar políticamente a Infantino “ayudaría enormemente” a la federación para destrabar la situación. Para Al-Hussein, ese tipo de comentarios representan un intento de chantaje que su organización no está dispuesta a aceptar.

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“Llevamos esperando desde diciembre el dinero de los premios para nuestros jugadores por la Copa Árabe de Qatar, un evento organizado por la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha abonado, mientras que, al mismo tiempo, la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reservas", dice el comunicado de Al-Hussein, compartido a través de su cuenta de X.

Está claro que el problema reside realmente en el liderazgo. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en cualquiera de estos u otros asuntos, hasta que se me comunicó verbalmente durante la Copa del Mundo que, si expresaba mi apoyo a Infantino, eso ayudaría enormemente a nuestra federación“, continúa el mensaje del dirigente.

“En Jordania nos enorgullecemos de defender valores éticos. No le dimos nuestro apoyo antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación equivale a un chantaje, y nos negamos a ceder ante ello".

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Estas declaraciones se producen apenas días después del fracaso del plan impulsado por Infantino para vender comercialmente el 20 % del Mundial y otras competiciones organizadas por la FIFA. Esa propuesta fue frenada por la oposición de la UEFA, encabezada por Aleksander Čeferin, y otras confederaciones, además de recibir fuertes críticas de altos directivos del propio organismo.

Con esta nueva denuncia, la presión sobre Gianni Infantino continúa creciendo en medio de cuestionamientos tanto externos como internos, en un momento que pone bajo la lupa el liderazgo del presidente de la FIFA.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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