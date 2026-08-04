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Infantino sufre un duro revés: su plan comercial para la FIFA se desploma entre críticas

A la presión ejercida por la UEFA y otras confederaciones se sumó el rechazo de varios de sus principales colaboradores, quienes cuestionaron abiertamente un proyecto que buscaba transformar el modelo comercial del organismo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 04:15 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - BOB FRID
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La propuesta de Gianni Infantino para vender comercialmente el 20 % de los derechos del Mundial y de otras competiciones organizadas por la FIFA terminó por venirse abajo. El plan, que pretendía abrir una parte del negocio a inversionistas externos, encontró una fuerte resistencia tanto dentro como fuera del máximo organismo del fútbol.

La oposición fue liderada por la UEFA y otras confederaciones, que frenaron la iniciativa antes de que pudiera consolidarse. Sin embargo, el golpe más fuerte para Infantino llegó desde el interior de la propia FIFA, donde varios de sus principales dirigentes manifestaron su desacuerdo con la estrategia.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Arsène Wenger, director de Desarrollo Global del Fútbol. El exentrenador francés aseguró que nunca participó en la elaboración del proyecto y que conoció sus detalles a través de los medios de comunicación. En un comunicado, calificó como “absolutamente necesaria” la decisión de retirar la propuesta y defendió la importancia de mantener una FIFA independiente, transparente y guiada por la integridad.

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Las diferencias también quedaron expuestas con Mattias Grafstrom, secretario general del organismo. En un correo enviado a los empleados de la FIFA, describió la situación como “caótica, difícil de comprender y aceptar”. Aun así, pidió a los trabajadores mantener la serenidad, el profesionalismo y la estabilidad mientras se supera la crisis institucional.

Las críticas no terminaron allí. Carlos Cordeiro, asesor financiero y uno de los hombres de confianza de Infantino, presentó su renuncia en medio de la controversia. Por su parte, Kevin Lamour, jefe de operaciones de la FIFA, aseguró que su equipo “fue engañado” durante el desarrollo de la iniciativa, dejando en evidencia el malestar existente en distintos niveles de la organización.

Este episodio representa uno de los mayores reveses políticos para Gianni Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA. Más allá del fracaso del proyecto comercial, la controversia ha dejado al descubierto divisiones internas entre algunos de sus colaboradores más cercanos y ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la organización y el liderazgo del dirigente suizo en los próximos años.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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