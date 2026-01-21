Logo El Espectador
James Rodríguez, descartado por este equipo de la MLS en Estados Unidos

El “10″ de la selección de Colombia no juega un partido oficial desde el 18 de noviembre de 2025, cuando le marcó de penal a Australia en un partido amistoso.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
James Rodríguez patea un penalti en un partido amistoso entre Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
James Rodríguez patea un penalti en un partido amistoso entre Colombia y Australia en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
Foto: EFE - Angel Colmenares
No es alentador el panorama para James Rodríguez. El colombiano no juega un partido con un club desde el 8 de noviembre de 2025, cuando León de México cayó 2-1 frente a Puebla por la fecha 17 de la Liga MX. 10 días más tarde, el capitán de la selección de Colombia jugó su último partido en un amistoso contra Australia.

Desde entonces, han pasado más de dos meses en los que James ha estado inactivo, al menos en lo que competencia se refiere, pues en sus redes sociales constantemente publica sesiones de entrenamiento en solitario. Aun así, las cosas no pintan bien, especialmente cuando faltan menos de cinco meses para el Mundial.

Ahora, y lejos de ser una situación pronta a resolverse, Austin FC de la MLS de Estados Unidos descartó su fichaje para la franquicia norteamericana. Así lo hizo saber a la opinión pública Tom Bogert, redactor de The Athletic y periodista especializado en la liga estadounidense de fútbol, por medio de una publicación.

Austin FC le dijo “NO” a James Rodríguez

Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas. Al igual que los rumores de James y Orlando y los otros 22 clubes de la MLS con los que se le ha vinculado”, escribió en X Bogert.

Con esto, se le acaban las opciones al segundo goleador histórico de la selección de Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026. Una cita orbital que parece será la última en la carrera de James y para la cual deberá prepararse mental y físicamente.

A juzgar por sus últimos entrenamientos en solitario en Medellín, en donde reside en este momento, su habilidad y finura con el balón están intactas. Sin embargo, el “10″ Tricolor necesitará algo más si quiere llegar con ritmo a la Copa Mundial de la FIFA.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

