¡Feliz cumpleaños, Lucho! ¿Cuántos años cumple hoy Luis Díaz?

Hoy, martes 13 de enero de 2026, la selección de Colombia y el Bayern Múnich están de celebración. Una de sus grandes figuras, Luis Díaz, está cumpliendo años. El guajiro está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, tanto con su club como con el equipo nacional.

Oriundo de Barrancas, un pequeño municipio de La Guajira, Díaz demostró su talento desde muy pequeño. Con 19 años, y jugando para el Barranquilla FC en la segunda división de Colombia, anotó su primer gol como profesional. En 2017, ya jugaba en primera división con Atlético Junior.

Un año después, logró su primer título con el club barranquillero. Fue la Liga Águila 2018-II frente al Deportivo Independiente Medellín. Una hazaña que repitió el siguiente torneo, 2019-I, esta vez frente a Deportivo Pasto y coronándose en el estadio El Campin de Bogotá.

¿Cuántos años cumple Luis Díaz hoy?

A sus 28 años, una final de Copa América con la selección, una final de UEFA Champions League, 15 títulos oficiales y casi EUR 130 millones movidos en transferencias, Luis Díaz ha tenido una carrera muy exitosa, pero aun con muchos años para hacerla más grande.

Un jugador que desde que salió de su natal Barrancas nunca ha dejado de ser el mismo futbolista humilde con magia en los pies. Ni la fama, ni el dinero han podido cambiar su manera de ser y mucho menos su ambición de convertirse en uno de los mejores de la historia de Colombia.

Un rótulo que podría terminar de construir en el Mundial de 2026, el primero de su carrera y una cita en la que el guajiro sueña con levantar su primer título con la selección de Colombia. Una cuenta pendiente que tiene Lucho desde julio de 2024, precisamente Estados Unidos.

Primer club de Luis Díaz en Europa

El 10 de julio de 2020, en plena pandemia de Covid-19 y luego de coquetear con River Plate de Argentina, Díaz fue oficializado por el FC Porto como su nuevo jugador. El extremo colombiano llegó al viejo continente luego de que el equipo luso pagará siete millones de euros por él.

Allí, siguiendo las buenas costumbres de sus compatriotas James Rodríguez y Radamel Falcao García, el guajiro ganó cinco títulos entre los que se incluye dos ligas, dos copas y dos supercopas lusas. Además, tuvo actuaciones destacadas en la UEFA Champions League.

Ese rendimiento en Europa y su tercer puesto con la selección de Colombia en la Copa América Brasil 2021, donde fue la gran figura del combinado patrio durante todo el torneo, lo fueron acercando al club más grande de Inglaterra, el cual oficializó su fichaje en enero de 2022.

¿Cómo le fue a Luis Díaz en Liverpool?

Liverpool, cinco veces campeón de la Champions League y 20 veces rey del fútbol inglés, pagó EUR 45 millones por Luis Díaz. El entrenador Red de ese momento, Jürgen Klopp, lo recibió personalmente y siempre le demostró su apoyo incondicional como una de las figuras del equipo.

Menos de un mes después de aterrizar en Liverpool, Díaz se coronó campeón de la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra. Incluso, durante esa primera temporada con el conjunto inglés el guajiro disputó su primera final de Liga de Campeones, la cual terminó perdiendo frente al Real Madrid.

Aun así, su gran estado de forma en la mayoría de su estadía con el Liverpool y sus pocas lesiones le permitieron cosechar cinco títulos en total. Entre ellos, el que más se destaca es la Premier League de la temporada 2025/26, la última de Lucho en Inglaterra.

Luis Díaz con la selección de Colombia

No todo ha sido alegría en la carrera del extremo colombiano. El 29 de marzo de 2022 Colombia, con Luis Díaz en cancha, derrotó 1-0 a Venezuela. Con esta victoria la Tricolor cerró su participación en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, quedando por fuera del Mundial.

Una decepción de la cual Díaz solo pudo tener revancha hasta junio de 2025, cuando el equipo nacional aseguró un cupo en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ahora con un Lucho que cada fin de semana es figura con el Bayern Múnich.

El conjunto bávaro pagó EUR 75 millones en una transacción que hasta ahora es la tercera más costosa por un futbolista colombiano, solo por detrás de los 77 millones que desembolsó Al-Nassr por Jhon Jader Durán y los 80 que pagó el Real Madrid por James Rodríguez.

