James Rodríguez dice adiós al León: 18 años de carrera, 12 clubes y un último sueño

James Rodríguez no seguirá en el Club León de México, equipo al que llegó el 13 de enero y del que se despidió oficialmente este 11 de noviembre. El 10 de la selección de Colombia, con 34 años, deberá encontrar nuevo destino para mantenerse activo y llegar en forma al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La noticia fue confirmada por Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca —propietario del León—, quien destacó la figura del colombiano: “Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y le deseamos lo mejor”, dijo Martínez.

Sin Mundial de Clubes

James había llegado al club motivado por la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes, pero la exclusión del León de ese torneo alteró sus planes y su entusiasmo. En el torneo Apertura 2025 disputó diez partidos como titular y marcó tres goles.

En total, sumó cinco anotaciones en treinta encuentros de liga, con un rendimiento irregular en una campaña que terminó con la eliminación del equipo.

Su último partido con León, el duodécimo club de su carrera, fue el sábado pasado.

Han pasado ya 18 años desde que debutó profesionalmente con Envigado, y desde entonces su trayectoria ha combinado etapas brillantes y otras más efímeras.

De Envigado a Real Madrid

James inició su carrera a los 14 años en el Envigado y a los 17 fue fichado por Banfield de Argentina, donde se coronó campeón en 2009 —único título en primera del club— y llamó la atención de Europa. Su talento lo llevó al Oporto, con el que entre 2010 y 2013 conquistó todos los títulos nacionales y la Europa League 2010-2011.

En 2013 dio el salto a Mónaco, donde coincidió con Radamel Falcao García. Su brillante Mundial de Brasil 2014, en el que fue goleador, lo proyectó hacia Real Madrid, que lo fichó el 22 de julio de 2014.

Con el club blanco vivió una de sus mejores etapas: entre 2014 y 2017 anotó 28 goles y dio 40 asistencias. Fue pieza clave en la primera etapa de Carlo Ancelotti, aunque perdió protagonismo con Zinedine Zidane.

Pese a la intermitencia, James conquistó una impresionante colección de títulos: dos Champions League (2016 y 2017), una Liga de España (2020), dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.

Los años inestables

Entre 2017 y 2019, el colombiano vivió una etapa destacada en Bayern de Múnich, donde sumó 15 goles y 20 asistencias en 43 partidos, ganando dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una Copa local. Su relación con Ancelotti marcó esa época, aunque la salida del técnico italiano y la llegada de nuevos entrenadores redujeron su continuidad.

Luego, James siguió a Ancelotti al Everton de Inglaterra, pero el ciclo fue corto y con altibajos: seis goles y nueve asistencias en 23 partidos. De allí pasó a Al-Rayyan de Catar, donde solo celebró cuatro goles en dos temporadas, y luego a Olympiacos de Grecia, en un intento de volver al primer plano europeo.

En 2023 firmó con São Paulo de Brasil, donde fue parte del plantel campeón de la Copa do Brasil, aunque con poca participación (14 partidos y un gol). En 2024 tuvo un fugaz paso por Rayo Vallecano —apenas seis partidos sin goles— antes de terminar en el León mexicano.

La aventura en Guanajuato comenzó con ilusión, pero terminó entre altibajos. La exclusión del club del Mundial de Clubes —por sanción de multipropiedad— fue un golpe anímico para el colombiano, que no logró consolidarse ni reencontrarse con su mejor versión.

El reto: mantenerse activo para llegar al Mundial

James Rodríguez es consciente de que su prioridad es la selección de Colombia. El técnico Néstor Lorenzo le ha insistido en mantenerse en competencia para llegar al 2026 en ritmo. Con la camiseta tricolor, el mediocampista ha demostrado que su talento sigue intacto y que en el entorno de la selección encuentra su mejor nivel.

Por ahora, el jugador queda como agente libre y puede firmar con cualquier equipo. En el horizonte ya suenan opciones, y entre ellas aparece Orlando City de la MLS. El reloj corre, y el 10 colombiano no puede esperar demasiado: necesita jugar para que el sueño mundialista de todo un país siga vivo.

